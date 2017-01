Minister Michelle Hooyboer- Winklaar: Proyecto “Nos Atardi” despues di scol ta riba un bon caminda

Proyecto Nos atardi ta andando actualmente na EPB San Nicolas y tambe Maria College na Playa. Minister di Educacion, Sra. Michelle Hooyboer- Winklaar ta splica mas ariba e proyecto piloto aki.

E proyecto aki ta un sistema unda muchanan ta keda despues di scol, nan ta haya cuminda cayente. y despues ta bay den diferente tipo di grupo, p.e. sport, huiswerkbegeleiding, arte. E ta un programa piloto cu a cuminsa aña pasa, y tin interes pa expande esaki.

E reto tabata pa haya personanan pa traha den un sistema, cual obviamente no ta pone presion riba e presupuesto di gobierno mas di lo necesario. Y esey Ministerio di Educacion a haci, y for di diferente trahado di varios departamento di gobierno mes, cual ta “fia” e programa piloto aki tra’i merdia. Minister lo kier bay over na un overplaatsing, enbez di fia. Un di e problemanan chikito toch ta keda, cu no por conta cu e personal 100%. Ministerio lo kier algo mas structural unda cu por conta cu personanan sigur cu por draai e programa aki, y asina tambe expande pa otro scolnan, pa e siguiente aña escolar.

IDea tras di e programa aki ta pa, duna nan algo di haci, y no solamente tene nan for di caya. Pero ta pa yuda nan den nan desaroyo academico tambe. Minister di Educacion, Sra. Michelle Hooyboer- Winklaar ta convenci cu e programa aki, ta e miho forma pa haci esaki.

E vision, ta pa eventualmente, expande pa tur e scolnan. Pero esaki ta algo cu lo dura algun aña ainda. Lo ta ideal pa expande pa e scolnan den tur bario. Hopi biaha, ora crea programanan asina, ta tuma su tempo pa por hisa e conscientisacion, cu esaki ta disponibel. Pero tambe cu tin e compromiso di e mayornan cu ta pone nan yiunan den e proyecto y cu e muchanan ta keda den e proyecto.

Den scolnan tin un campaña andando, por medio di flyernsnan. Pero, atrobe, esaki ta tuma su tempo. E no ta bay den un, dos, tres. Mayornan mester sa cu tin e programa aki disponibel y e hoben tambe mester kier.

Minister Michelle Hooyboer- Winklaar durante temporada di Pasco, a ricibi bishita di e gruponan aki, for di SEPB y di Maria College. E gruponan aki a bin canta Dande y esey tabata un proyecto unda nan a siña algo over di e musica. Kico tabata e relevancia. Asina ta wak resultado di e programanan aki y por medio di e programa aki, hopi di e hobennan aki a bay dilanti na nivel academico. Mester corda cu hopi di e hobennan aki tabata muchanan cu tabata casi pa kita foi scol of pa keda sinta.