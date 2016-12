Minister Dr. Alex Schwengle a presenta dos ley di salud na Parlamento

Durante sesion di Parlamento di diahuebs ultimo a trata dos ley cu ta regarda salud publico. E prome tabata mas bien un adaptacion di e Landsverordening Besmettelijke Ziekte (malesanan contagioso) y e di dos tabata trata privatisacion di Landslaboratorium.

En realidad e Landsverordening di Malesanan Contagioso ta un adaptacion mirando cu tin diferente enfermedad cu ta cay bao di e categoria aki cu a drenta Aruba e ultimo añanan y tambe mester protega contra loke tin eyfo y cu no a yega Aruba ainda. Ora cu e enfermedadnan manera Chikinguya y Zika a lanta cabes, loke cu a haci ta traha un Decreto Gubernamental den pura pa por a atende imediatamente cu nan… “awor nos a hinca nan den e Landsverordering hunto cu esun di ebola di Africa”, asina Minister di Salud Publico, Dr. Alex Scwengle a splica.

E di dos ley trata pa loke ta salud ta e traslado di Landslaboratorium pa Hospital. “Aki tabatin varios pregunta. Mas tanto riba e condicion di e trahadonan. Tabatin algun cu tabata al caso, pero otronan cu no tabata tin nada di haber cu e topico, pero nos a atende cada un di nan”, asina e mandatario a amplia. “Pa loke ta trata e trahadonan, mester bisa cu tin diferente factor hungando un rol. E proposicion cu nan a haya ta basa riba estudio di mercado, un contract basa riba mercado liber,” el a clarifica.

“Landslaboratorium awor a bira un organisacion riba su mes cu ta cay bao di hospital y e trahadonan tin cu bay over den e mundo di laboratorio di mercado priva pa asina nan por ta mas competitivo,” el a agrega. Esaki ta implica cu e trahadonan cu dicidi di sigui lo bay atras pa cierto cosnan cu nan tabatin como ambtenaar, pero nan lo bay dilanti pa loke ta trata e parti financiero”, segun Minister Schwengle.

E ta sigui bisa cu en general e ta un bon deal, pero tabatin di e trahadonan cu a uza e ocasion pa cambia di rumbo di trabao, pasobra cu nan no kier traha warda mas… “y asina tabatin diferente motibonan pa of bay over den e organisacion nobo, bay otro departamento of tuma un pakete,” el a agrega. Mas aleu e mandatario ta kere cu nan a haya un trato imparcial aunke tin desacuerdo riba esey.

Den e areglo nobo nan mester yega na cierto cualificacion pa e metanan di calidad cu lo haci entrada otro aña unda cu tur laboratorio na Aruba lo mester bay cumpli cu calidadnan minimo stipula pa Departamento di Salud Publico y AZV. “Con cu bay bin nos tin e responsabilidad como Gobierno y esey nos a bisa Parlamento tambe si ta un ta bin bek, 20 ta bin bek, nos tin e deber di busca un funcion pa nan den Gobierno,” e ta accentua.

“Dios duna cu ningun keda sin trabao pasobra nos tin e ‘uitrijdings regeling’ cu no ta bay tolera mas loke ta wordo yama e overtollige ploeg cu tabata 400 tempo nos a cuminsa y a baha na 100 y nos kier pa e bira 0,” Minister Schwengle a conclui.