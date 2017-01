Minister Dr. Alex Schwengle: fondonan crea door di Lotto lo permiti hiba deporte dilanti

Minister di Salud ,Cuido di Nos Grandinan y Deporte, Dr. Alex Schwengle a bishita siman pasa e piscina olimpico na Savaneta. El a haci un recorido den e luga y por constata cu e diferente facilidadnan deportivo ta den un necesidad grandi pa wordo renoba y esey tambe ta e caso di e piscina olimpico.

Minister Dr. Alex Schwengle a laga sa cu ta trahando riba e “business case” hunto cu WEB Aruba NV pa bay renoba e piscina olimpico completo. Esun di San Nicolas lo wordo renoba despues. Pa esaki tambe tin fondonan disponibel y ta wardando pa e plannan keda cla. E ora lo cuminsa cu e renobacion necesario.

Tin deseo pa bin cu un di dos piscina, un oficina y te hasta un dak cu solar panelnan cu ta cubri e piscina . “Esey ta cosnan cu lo bay gradual. E prome necesidad ta pa renoba, drecha e daknan, e sistema electrico y e pool mes.” A drecha caba e sistema di pump, e tuberia y e filternan, pero ainda falta hopi pa haci, e mandatario a agrega.

E situacion aki tabata conoci pa e Minister pero a tarda un tiki pa por a yega na e fondonan. E adaptacion di e contracto entre Lotto y CBM ta bay permiti mas fondonan disponibel pa por cuminsa cana e caminda y atende e necesidadnan di un forma gradual. Placa ta hunga un factor pero maneho ta otro, Minister di Salud , Cuido di nos Grandinan y Deporte enfatisa. Actualmente ta den e fase pa mehora e maneho unda cu ta bay institui e stichting di FFD cu lo ta esun encarga di e poolnan.

“Mi ta garantiza cu e maneho lo bay mehora den curso di e aña aki pa otro aña”. Cu esaki por garantiza un bida largo pa e facilidadnan, no solamente pa e piscina olimpico pero pa tur e otro facilidadnan deportivo tambe, Minister Schwengle a señala.

Banda di esaki Minister a añadi cu mester bay uza e recursonan di un forma mas eficiente. Mester para habri tambe pa e criticanan cu lo por tin pa esey. “Mi ta haya un lastima cu cierto politiconan ta sali afo papia bagamunderia, den e sentido di echt gaña flagrantemente”.

E gobierno anterior a laga Lotto pa Deporte bancarota basicamente, cu un debe di mas di 40 miyon y cu 7 miyon cu no sa unda el a bay. Oposicion ta lubida pakico gobierno a haya su mes forza pa cera un deal asina pa rescata Lotto e tempo ey.

Na e momento aki a casi redobla e omzet di Lotto pa Deporte. Deporte lo haya mas placa cu nunca y e cifranan a wordo mustra tambe den parlamento. “Mi ta haya un berguensa cu ta hungando politikeria riba lomba di deporte. E berdad ta asina aki, e gobierno anterior a laga Lotto bancarota, CBM a tuma e riesgo di haci e business pa Lotto. El a rescata Lotto, berdad cu esey tin su prijs plaatje y no e cifra cu ta nombra. Lotto ta preparando pa publica un relato demostrando e cifranan di e ultimo aña y nan tin cu mustra e diferencia tambe den e cantidad di placa cu Lotto tabata produci y cuanto porcentahe tabata bay pa deporte y kere mi cu ta menos cu 10%”.

Minister Schwengle a agrega cu actualmente casi 20% di cada florin cu ta wordo produci door di Lotto ta bay pa deporte. Esaki ta bon pa informa nos pueblo y di esnan cu ta papia cosnan sin sentido. Finalmente Minister Schwengle a expresa cu un di e leynan cu mester bin ta e ley di catochi pa regula e wega di placa cu tin den casino, pa locual ta toca catochi y Lotto., tur hende mester paga nan fairshare pa hiba deporte padilanti”.