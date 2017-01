Minister Dowers a pasa inspecciona edificio nobo di Warda Nos Costa

Durante varios aña e departamento di warda nos costa a opera na ex- prizon na Dakota, cual ta wordo yama “Huis van bewaring”. E edificio aki ta uno basta bieu, pero asina mes e parti caminda tawata pone e personanan ilegal, tawata den basta bon estado. Despues di a ricibi conseho, cu e parti di e edificio ey djis tawata tin mester di ahustacion cosmetico, a laga haci esaki.

Asina mes a haci varios cambio. Esaki pasobra mester a tene cuenta cu e siguridad di e trahadonan, pero tambe di es nan cu ta kedando eyden, mientras cu e proceso di deportacion keda termina. Den e ultimo shete (7) añanan cu a transcuri a haci varios remodelacion mas pero a tene na cuenta si, cu e departamento di Warda nos Costa tin mester di un edificio nobo. A laga sondea varios lugar y a scoge pa e edificio caminda cu FOL tawata antes.

E edificio existente aki, ta den un estado sumamente bon y a laga rediseña e interior di esaki pa e comodidad di e empleadonan cu lo mester bay eherce nan trabou diario den e edificio aki. Pa loke ta trata es nan ilegal cu lo wordo teni ey nan, mientras cu nan proceso di deportacion ta canando, a laga traha e espacionan completamente nobo y apart for di e edificio existente. Dus un “hala” completamente nobo teniendo na cuenta varios factor, manera entre otro siguridad, pero tambe e parti di derecho humano. Personalmente mi a bay haci varios inspeccion riba e proceso pa cu e edificio nobo pa Warda nos Costa y mi por bisa cu e ta un hoya di luga y sigur espacioso, si tene na cuenta con bon e personal di Warda nos Costa ta trahando, den e parti di gara es nan cu ta traha of biba ilegalmente na Aruba.