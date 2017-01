Minister Dowers: Ley ta laga e adicto bay lihe pero tin otro solucion

E adictonan ambulante ta un di e problemanan cu ta asotando nos centro di ciudad, pa basta aña caba. Ora cu nan comete un crimen, den cuadro di Wetboek Strafrecht. Polis ta detene e adicto, pero despues di un tempo cortico, ya caba nan ta bek ariba caya. Esey ta un problema grandi den nos comunidad. Pasenshi ta cabando den comunidad, e comunidad comercial mas tanto, pa loke ta trata e problema aki. Minister Arthur Dowers, di Husticia ta splica cu ya caba tin un solucion pa e problema aki.

Tin varios caminda pa cana, tin caminda den cuadro di di leynan di tratamento pa e persona, cu tin problema psicologico, adicion of mental cu ta forma un peliger pa su mes y pa e Orden Publico y SIguridad. Den e cuadro ey, ta uza acercamento diferente, unda cu pa e prome 5 simannan e persona ta bay den un centro di tratamento. Despues di esey, varios di nan ta sigui tratamento boluntario y si esaki no ta esaki, e siguiente paso ta pa bay via Hues pa por haya nan pa un periodo di 1 aña. Den e tempo aki, ta yuda nan drecha nan papelnan di AZV, e.o. Y porta e ora famia, por pidi pa pone e persona en cuestion, bou di curatela. Esaki por sosode tambe via Ministerio Publico, ambtshalve, por pidi Onder curatele stelling y un plaatsing.

Tin biaha ta varios di nan cu ta bou di curatela, y ta solamente pa pidi plaatsing. Esaki ta bay via hues y ta keda na hues pa dicidi si e ta dun’e si of no. Pero Ministerio di Husticia, ta kere cu ta suficiente pa en todo caso, maneha e problema.

Si hues dicidi cu no ta duna e decision cu nan mester bay pa un aña den tratamento, Ministerio di Husticia lo keda uza e instrumentonan cu nan tin pa cada bes cu nan forma un problema, kita nan for di caya. Pero un parti di e approach ta tambe, e parti di motivacion.

Hopi biaha ora polisnan ta subi caya, tin momentonan otro gruponan tambe ta subi caya cu e polisnan. P.e. e Centronan di Tratamento, Volksgezondheid.

Na December tabata dos cu a pone obligatorio y otronan cu a scoge pa bay boluntariamente.