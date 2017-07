Minister Dowers a reuni cu miembronan di SPA

Riba diahuebs ultimo, minister di husticia mr.drs. Arthur Dowers a reuni cu e sindicato di polis, SPA. E reunion aki ser pidi atrabes di un carta cu e sindicato encuestion a entrega na e mandatario, durante e marcha di ‘descontento’ siman pasa. Durante e reunion, e sindicalistanan nobo di SPA, a splica minister Dowers, cu nan mal contento ta e simpel echo cu nan ta sinti, di no ta haya e atencion debido for di alto mando. Segun SPA cu e mensahe cu nan a transmiti algun dia pasa den prensa, na un principio no tin di haber cu nan lo ta pidi e retiro di alto mando sr. Richardson, si no mas bien cu nan kier wordo scucha door di alto mando. E reunion aki entre minister Dowers cu e sindicato SPA, tabata uno cu a dura basta largo y a trata diferente puntonan di interes general cu ta regarda e miembronan di cuerpo policial mes. Minister Dowers a tuma nota di e puntonan di atencion cu SPA a duna su persona y a keda di yama e sindicato dentro di poco bek, pa un siguientereunion.