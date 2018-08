Minister di Labor a muestra di liderasgo of di debilidad den conferencia di prensa?

Por lo general un doño di trabou lo trata na atende cu casonan cu ta implica funcionamento di su compania na prome instancia di un forma interno y sigur lo no busca como prome salida expone publicamente su preocupacionnan y su trahadonan. Minister di Labor a scohe pa atende cu supuesto problemanan na Departamento di Labor cu un atake frontal. Kico esey ta bisami? Ta obvio cu e ta sinti’e frustra. E minister tin su pleno derecho pa opina si e departamento ta funciona debidamente of no. Esey ta su responsabilidad, pero kico lo por ta e motibo cu el a scoge pa un atake frontal via un conferencia di prensa?

Por ta cu e minister kier a usa e oportunidad aki pa mustra liderasgo, cu e SI ta transparente y mustra cu e SI ta actua cu man duro y cu e no ta ria pa tuma medida. Su actuacion sinembargo tambe por wordo categorisá como populismo y necesario pa consumo politico local. Por ta cu el a sinti’e den preta door di cu ela wordo atendi door di e partido den oposicion cu ainda nada di un plan social a sabiendas cu esey tabata den e plan di gobernacion e aspecto mas importante di e gobierno di coalicion.

Por ta cu ela hañ’e confronta cu un problema laboral di un casino na unda atrobe Tata y Mama di famianan lo por perde nan trabou.

Nos por keda busca mas excusa pa su comportacion durante e conferencia di prensa, pero no por ta asina cu e Minister tin pensa di goberna via di prensa. Un gobernante, mescos cu un hefe di un departamento of un doño di trabou ta atende cu problemanan den su departamento/compania di un forma discreto, directo y profesional. Na final di cuenta e unico garantia pa por logra resultadonan positivo ta pa medio di formacion, capatisacion y concientisacion di su trahadonan.

Inspira nan pa nan por conhuntamente y como un team ofrece e servicio na e pueblo cu abo como minister ta exigi. Laga e cambionan cu a introduci pa mehoracion di servicio papia pa nan mes. Laga pueblo ripara cu e maneho a nifica un cambio pa mihó y no bay den atake sin mas den prensa, pasobra esey ta muestra di debilidad, di falta di liderasgo y falta di conocemento di e materia concerni.

Comments

comments