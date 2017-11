Minister di Infrastructura y Medio Ambiente a bishita Serlimar

Minister di Infrastructura y Medio Ambiente, Sr. Otmar Oduber, a haci un bishita na Serlimar pa asina cera conoci cu e departamento y pone su mes na altura di maneho di e compania.

E tabata tin diferente combersacion cu e director suplente, y tameb el a reuni cu e hunta di Comisario, caminda cu lo mira cambionan den e siman binidero. El a combersa cu nan, a mustra nan ariba e hecho cu como e minister encarga, tin un otro pensamento pa cual e forma con Serlimar a wordo maneha y dirigi. Cierto momento den e encuentronan, tur hende ta papia di e problematica di dump na Parkietenbos. Esey tabata un di problemanan principal. Pero e ultimo rapport tocante dump ta data di 20 aña pasa. Pa cu esaki e lo hiba un combersacion cu Sr. Jossy Figaroa tocante esaki.

Hopi biaha ta tende cu kier bin cu solucion pa cu dump, pero durante e ultimo 20 añanan no a haci niun estudio. Tur hende tabata trece posibilidadnan, hopi hende a mir’e comercialmente, pa purba saca un negoshi for di e situacion. Pero e minsiter encarga ultimo, tampoco a percura pa tin un rapport tocante esaki. Lo mester acumula tur e tecnologianan cu tin. E minister lo reuni cu expertonan, caminda e intencion ta cu dentro di 90 dia, por anuncia en todo caso, cuater direccion cu mester bay. No por soluciona e problema den 90 dia, pero si por bisa cual ta e caminda cu lo cana y pa yega na un solucion. Scoge pa un decision, pa un posibel solucion. Nan sa cu e not a facil. Aruba no ta un pais grandi cu ta produci hopi sushi cu ta haci’e rendabel, pa por saca energia for di dje. Pero si no tin mas pasenshi pa sigui warda. E situacion ta explosivo. Pero tambe rond di Aruba, ta lantando diferente dump. Companianan cu ta bezig ta deposita nan sushi den terenonan publico cu e minister a pidi tanto DNM, hunto cu DIP y DOW, pa haya un nota over di esaki, hunto cu e situacion na Seroe Cristal, cu nan no a haya oido ariba e problema aki. Pero tambe di e sushi cu ta wordo deposita tur rond di Aruba, ora cu e reuni cu City Inspector, lo wak cambio eyden, unda autoridad lo wordo duna pa actua berdaderamente, hunto cu KPA, DOW of DIP.

Tin varios cambionan cu lo wordo anuncia dentro di poco, tocante tambe e ley di cacho, cu ta un responsabilidad di KPA. Lo kier añadi e autoridadnan ey na City Inspector, y si nan por haya bevoegdheid di Polis, unda cu lo encarga cu ehecucion di e ley aki ya cu e ta un problema grandi den nos comunidad, segun minister Otmar Oduber.