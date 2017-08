Minister di Husticia ta felicita Cuerpo Policial riba nan dia

Cuerpo Policial a tene un celebracion di Dia di Cuerpo Policial y a haci esaki na Misa Protestant, unda cu Minister di Husticia, Drs. Arthur Dowers a reuni cu e agentenan. Den nomber di gobierno el a manda palabranan di pabien na tur polis, tur pensionado y tur esunnan cu a elabora den Cuerpo Policial.

Cuerpo Policial ta un organisacion cu ta traha diariamente na e servicio di e pueblo di Aruba y e mandatario a refleha riba e importancia di e integridad di Cuerpo Policial. El a sigui indica cu Cuerpo Policial ta para pa algun, e servicio, integridad y siguridad. “Ora cu tin esey como credo, bo tin cu bib’e 100%”, Minister Dowers a sigura. Den e ultimo añanan Cuerpo Policial a desplega un tremendo trabou, unda cu a soluciona mayoria caso cu tin akinan. Tambe mayoria problema cu tin, Cuerpo Policial ta den e posicion di para y preveni nan.

Ta sigui mira cu tin retonan cu agentenan ta pasa den dje y ta keda confronta cu nan. Un di e retonan cu nan a pasa den dje e aña aki y esaki ta pone cu mester refleha riba dje, ta cu tin polis pa motibonan di integridad no por a continua como polis. Esaki ta un proceso fastioso, aunke con dolor e ta mester a yega na e decision unda cu mester a percura pe aspecto aki di e credo di Cuerpo Policial, e servicionan di husticia keda para halto, esta e integridad. Un cuerpo cu no ta integro, ta un cuerpo cu no ta haya respet ni local ni internacional y esey ta pone cu internacionalmente bo ta keda degrada como pais di nivel halto di integridad. Un otro aspecto cu a refleha riba dje ta e aspecto cu e aña aki Cuerpo Policial a perde un colega na momento cu e tabata trahando y el a bay duna asistencia, di cual el a perde su bida. “Esey ta un cos cu a haci hopi dolor den henter comunidad y sigur den Cuerpo Policial. Nos a para keto awe na e echo aki”, e mandatario a reflexiona.

Den Cuerpo Policial tin personanan door di cuestion di nan trabou a haya nan mes cu confrontacionnan grandi y mester a tuma pasonan cu awendia nan ta sufri di dje. Tur e personanan aki tabata den nan pensamento na momento cu tabata den e Misa Protestant. No solamente a reflexiona riba e trabou, pero a resa tambe y a pidi Dios su proteccion pa esunnan cu ta elabora diariamente haciendo un trabou dificil, pero un trabou cu siguramente ta honra y necesario den tur democracia.

Minister Dowers a duna un conseho no solamente na e hobennan cu kier drenta Cuerpo Policial, pero na tur hoben di Aruba. Hopi hoben cu a solicita pa Cuerpo Policial, nan ta pasa tur nan test y ta personanan cu lo por bay eherce e trabou di polis den un forma bon. Pero na momento di check nan antecedente, ta bin resulta cu den nan antecedente tin cosnan cu ta stroba nan pa drenta den servicio y eynan tin soñonan perdi pa hobennan cu tin expectativanan padilanti. El a haci un apelacion na tur hoben, pero tambe na e mayornan pa duna e guia e cuido y sabiduria na e hobennan den comunidad pa nan por cuida nan integridad, cuida nan mes contra cosnan negativo den comunidad, keda leu di droga y asina ta preveni pa e hobennan cay den man di husticia y stroba nan futuro. Cuerpo Policial mester di e hobennan pa cuminsa den e enseñansa.