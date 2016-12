Minister di Husticia Sr. Dowers: Ban celebra e temporada aki trankilo

Minister di Husticia Sr. Arthur Dowers kier a hiba palabra pa e comunidad pa loke ta e ultimo simannan di 2016, unda esaki ta un periodo cu tur hende ta hopi pura manera nos ta custuma pa cumpra e ultimo tokenan pa temporada di pasco y aña nobo y esaki ta haci cu tur hende ta ansha den trafico.

Minister Dowers como Minister di husticia a comenta e conseho cu nos ta duna constant ta pa tene cuenta den trafico pasobra hopi biaha bo ta haya cu accidentennan den trafico no necesario. Awendia bo sa topa cu automobilistanan pura ta pasa auto y na final nan ta yega e mes un tanto minuut cu ta costanan pa yega nan destinacion, y tin no ta yega nan destinacion pasobra nan ta dal nan auto na caminda.

Minister Dowers ta pidi pa tur hende keda trankilo den trafico, un di e partinan importante ta e bebida unda tur hende ta fiesta y logicamente nos ta pro pa tur hende fiesta pa hende ta contento y celebra, pero importante ta pa bo no subi tras di stuur na momento cu bo ta bebe. Minister Arthur Dowers a comenta cu nos a bin ta promove un campaña si bo ta bay core auto bou influencia busca un amigo, familiar cu por stuur pabo ya cu abo mes no tin cu bay maneha un auto si bo usa alcohol y hayabo envolvi den desgracia.

Un di e puntonan importante pa Minister Dowers ta e klapchi unda cu den algun dia tin bendemento di klapchi na pais Aruba, nos tin regla hopi specifico pa cu esaki y ultimo añanan nos a bin cu diferente regla nobo cu a duna hopi bon resultado pa loke ta e parti di seguridad. Na final di dia ta keda na e responsabilidad di cada persona cu ta bay cumpra klapchi y nos a pidi pa no bende klapchi na muchanan y principalmente klapchinan peligroso tambe. Logigamente no bay tira klapchi den area cu bo ta haci daño sea na hende y esnan di edad y daño na animalnan. Tira klapchi na un manera save no tene esaki den bo man ora di tira esaki y no tira klapchi cerca di area cu ta bende klapchi pa evita accidentenan inecesario.

Ora di fiesta corda e aspectonan di seguridad na bo cas tin hende ta sinta mira ora abo a traha duro pa pone e productonan na bo cas, y ora bo sali nan ta bin busca bo cosnan pa hora cune. Asina ta tuma medidanan di seguridad na bo cas ora di sali.

Di Awor mi kier a desea e comunidad di Aruba un Bon Pasco y gosa esaki den ceno di bo famia.