Minister di Husticia mr. Arthur Dowers satisfecho cu comportacion di comunidad ultimo lunanan

E aña aki, tabata tin menos detencion pa loke ta trata detencionnan despues di Fakkel compara cu 2016. Minister di Husticia, mr. Arthur Dowers ta satisfecho cu ultimo lunanan hopi hende ta comportando den liña den loke Ministerio di Husticia ta a bin ta motiva hendenan pa haci.

Tin varios persona deteni, y logicamente ta yega na conclusion nan contribucion na crimen y desorden publico, ta bastante grandi. Y awo cu e personanan aki no ta riba caya, ta ripara cu tin trankilidad.

Esey no ta kita afo, cu ora hendenan scoge pa bebe of droga, nan no ta perde control of sinti y haci cosnan cu despues nan ta arepenti di dje. E liña cu Ministerio di Husticia pone cu no ta acepta cosnan cu ta contra ley, y Minister di Husticia ta contento cu e comunidad ta cooperando cu autoridad y husticia.

Minister Arthur Dowers a repasa detencionnan den Fakkel, y a splica cu mayoria detemcionnan tabata hendenan cu a bebe poco di mas, of tabata tin droga den nan poder. Tambe tabata tin un persona deteni cu tabata tin un arma di candela, aunke ta di co’i hunga, y por spanta hende cun’e. Y por ultimo tabata tin un persona cu tabata tin un arma blanco den su posesion.