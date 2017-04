Minister di Husticia mester stop e corupcion evidente di su coleganan

Den e reunion publico di Parlamento recientemente cu Minister Dowers riba e criminalidad creciente na nos Pais nos a cuestiona e mandatario riba e crimen contra Pueblo cu nos ta observa den seno di gobernacion di nos Pais. Sigur pa locual ta trata e caso di Minister di Asunto Social, Hubentud y Labor y e fiesta di permiso y tereno di Minister Sevinger, nos a cuestiona Minister Dowers con por ta posibel cu tur e danio aki por a tuma lugar y ta sigui pasa bou di su nanishi sin cu algo ta wordo haci pa pone un paro na e corrupcion evidente di su colega Ministernan. Minister Dowers tambe no por presta su mes pa sinta bagatalisa e casonan grave di mal gobernacion na nos Pais. Como nos Minister di Husticia e mandatario mester a pone un paro na e corrupcion evidente di su coleganan Minister.

Fiesta di permiso

Nos mester remarca cu porfin Ministerio Publico a haci algo cu e corrupcion evidente cu tin cu e fiesta di permiso di Gabinete Eman. Nos ta observa cu a cuminsa na e Minister di Labor, pero nos pregunta na Minister di Husticia ta, dicon no a investiga Minister Sevinger tambe? Ta kiko ta e diferencia entre Ministernan Croes y Sevinger ora ta trata di fiesta cu permiso? Pasobra na radio na mas di un ocasion nos por a tende un consehero di Minister Sevinger ta haci propaganda kiko mester haci pa bypass nos leynan di extranheria. Riba Facebook y den prensa tambe nos por a mira prueba di corupcion evidente cu ta envolvi Minister Sevinger. Ta dicon Husticia a bati na porta di un Minister y ta laga otro Minister como ‘vrije vogel’?

Fiesta di tereno

Pa locual ta e fiesta di tereno, ta incomprondibel dicon nada ta wordo haci pa stop Minister Sevinger y su aliadonan di abusa di locual ta propiedad publico na nos Pais. Ta con un solo famia por haya mas di 90.000 metro cuadra di tereno? Ta con bin cu ta circula emailnan na unda consehero di Minister hunto cu sostendor grandi di partido AVP ta ‘wheel and deal’ cu tereno publico sin cu nada ta wordo haci? Ta con bin cu speculacion grandi por tuma lugar na unda ta bende opcion pa tereno haciendo negoshi cu propiedad publico haya pornada? Dicon Minister di Husticia ta permiti e fiesta aki bou di su nanishi?

Mester pone un paro na corupcion

No ta di awor nos a pidi Minister Dowers atencion pa e fiesta di permiso y di tereno cu ta pasando bou di su nanishi. Nos ta lamenta cu cada biaha Minister Dowers ta bira su cara, of ta bira arogante, of ta purba bagatalisa e gravedad di e corrupcion evidente di su colega Ministernan. Di e Minister di Husticia di nos Pais, Pueblo ta spera man duro tambe contra criminalidad cu ta atacha e bon gobernacion di nos Pais.