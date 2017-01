Minister di Husticia, Arthur Dowers: Duna tratamento na personanan cu ta den mundo di adiccion ta un prioridad

For di basta tempo pasa, tin un plan van aanpak, caminda cu Ministerio di Husticia a pone cu e dunamento di tratamento na esunnan cu ta den mundo di adiccion ta un prioridad.

Varios biaha a subi caya cu diferente grupo y a organisa e kitamento di adicto for di caya. Esey ta bay den dos fase. E prome ta e parti di motivacion di e adicto pa e sali for di caya, p’e busca tratamento. E di dos fase ta wak ken por kita for di caya obligatoriamente.

Ta traha den un grupo multi- funcional, di diferente gremionan, p.e. Ministerio Publico, Cuerpo Policial, Salubridad Publico y tambe e grupo cu ta traha riba Drugshulpverlening. Minister di Husticia tin biaha mes ta subi caya hunto cu e grupo aki, pa combersa cu e adictonan. Tin biaha nan ta haya comentarionan negativo, unda ta tilda e grupo di ta haci show.

E situacion di un adicto ta algo masha serio, bo ta wak e sufrimento di e persona en cuestion pero tambe di su medio ambiente. Y tambe nan famia. Esey toch ta touch bo. Pero no ta tur ora tabata tin e instrumentonan legal, pa por a logra e efecto maximal.

Tabata tin algun cambionan den ley cu mester a wordo haci, y awor, den concepto di Minister di Husticia y esunnan cu ta trahando den veld, mas efectivo. Salud Publico tambe ta dunando hopi bon cooperacion. esaki ta pa motibo cu nan ta hunga un rol hopi grandi den e henter e accion aki. Door di e adicto ta forma problema pa e orden publico, eynan polis ta tene su mes ocupa cu e parti ey. Door di esey ta trahando den un team multi- funcional. Ta haci’e di manera boluntario, pero tin plannan pa introduci’e den e veiligheidshuis. Y despues ancra esaki den ley, unda cu tur hende mester bini hunto, pa percura pa e plan aki, no ta mara na e personanan cu ta den dje aworaki, riba nan dedicacion y nan motivacion. E mester bira algo structura, mester duna e resultado den comunidad.

Den e veiligheidsconcept, Ministerio Publico tambe ta hunga un rol importante. Y na momento cu e persona comete algo contra ley, e ora ey tin Fiscal presente y mesora por tuma e decision si kier uza e instrumentonan legal cu Ministerio Publico, sea pa motiva un hende pa e busca tratamento of ta echt bay step in, na manera legal, pa zorg pa e persona haya tratamento.

Minister Dowers a enfatisa, cu tur hende nan rol den e plan di aanpak aki ta importante. Aunke e parti mas grandi, ta e polisnan cu ta esunnan cu ta riba caya. Diaranson Slachtofferhulp tambe ta wordo ingeschakeld den cierto casonan.

E criterio cu ta wordo uza pa kita e adictonan riba caya, ta cu nan ta forma peliger pa nan mes of pa comunidad. E parti di forma peliger pa comunidad, ta bisto. Sinembargo, ora e persona ta forma peliger pa su mes, esey no ta bisto. Den casonan asina, ta bin discusionnan den comunidad. Esey a resulta despues cu den e accion di December, unda cu varios persona a bay pa haya tratamento. Tin hende ta haya cu mester respeta e derecho di e adicto di kier ta riba caya. Minister di Husticia, ta haya cu e adicto tambe su Derechonan Humano, mester wordo respeta. Y e mester wordo protegi. Tanto comunidad como e adicto, como un hende malo, mester wordo protegi.

Por ultimo, Minister di Husticia, Sr. Arthur Dowers, a bisa cu pa tur esunnan cu ta critica, cu nan tambe ta welkom pa join den e lucha contra e malesa cu ta haci hopi daƱo y dolor den sociedad.