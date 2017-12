Minister di Husticia a reuni cu Sindicato di Polis, SPA

Pa basta tempo caba Minister di Husticia actual, mr. Andin Bikker tin un bon contacto cu Sindicato di Polis, SPA. Minister di Husticia, mr. Andin Bikker ta amplia.

Durante campaƱa, por a nota cu tin hopi preocupacion ta reina den pueblo pa cu e insiguridad riba nos isla. Esaki ta un di e prioridadnan cu e gobierno aki ta poniendo. Cuerpo Policial ta instrumental pa mehora y restaura siguridad di nos pais. E insiguridad e gobierno actual a hereda esaki for di e gobierno saliente. Den e proceso aki, ta hopi importante pa sa, den field kico ta bibando. Sindicato SPA ta representa mayoria di e polisnan.

Recien tabata tin un incidente unda cu un persona cu problema mental a bira agresivo cu Cuerpo Policial, te cu a bay over na uzo di nan arma reglamentario. Pa cu esaki, a dicidi pa yama un reunion urgente cu e sindicato. Ta dunando hopi atencion na e sucedidonan aki, pa nan Cuerpo Policial sa, cu e gobierno aki ta duna hopi pendiente pa yuda na preveni e tipo di incidentenan aki.

Mas aleu a sigui splica cu na Hulanda tin un Pilot Proyect na Hulanda, y a ta evalua pa inclui den nan ekiponan e tasernan, cu ta hopi mas proporcional, cu si e polis hay’e confronta cu un pashent cu problemanan mental, di cual a compronde for di e Minsiter di Salubridad, cu tin un gran cantidad di persona registra, cu ta sufri di un of otro persona cu problema mental. Y Cuerpo Policial,constantemente nan ta hayanan ta deal cu problemanan, famia ta yamanan pa bin duna asistencia, ya cu tin un famia cu ta bira agresivo cu nan.

Tempo di eleccion, mr. Bikker a bisa di kier duna atencion urgente na esaki. Y un di nan tabata si por ekipa miembronan di Cuerpo Policial, e.o. cu taser y bulletproofvest. Pero tambe ekiponan den auto, cu ora nan bay na un adres, dus ekiponan cu nan tin acceso na un database, cu ora nan bay na un adres, cu eynan kisas ta biba un persona cu tin problemanan mental, pa e ora nan por ta prepara tambe, pa nan no yega cu ta gewoon un melding cu nan a haya, peor nan no sa e historia di e adres caminda nan ta yega.

Sindicato SPA a duna e minister un lista di preocupacionnan, y eyden nan ta adresa recomendacionnan cu por yuda trece siguridad bek ariba nos isla, y mehora nan condicionnan laboral. Den nan lista nan a enfatisa e articulo 33 di LTU.

Den e articulo aki, Cuerpo Policial no tin claridad riba autoridad di Cuerpo Policial y nan mester aclarea, cu nan no tin autoridad pa por ehempel controla si personanan ta legal of no ariba nos isla. Esey, aparentemente ta autoridad solamente di warda nos costa. Y for di 2008 ariba, tin stemnan ta lanta den Cuerpo Policial pa aclaria esaki. Dialuna durante e seminario over problematica di gang, cu tambe ta afecta nos isla, varios miembro di Cuerpo Policial a subraya cu nan kier e autoridad bek.

Minister di Husticia tabata tin un encuentro cu e director di Direktie Wetgeving, pa na un manera rapido yega na soluciona e problema aki, 33 di LTU.

En corto, e reunion cu e miembronan di SPA a bay den bon ambiente. E minister a expresa su preocupacion, y bin cu solucionnan di incidentenan cu ta keda ripiti su mes. Casi diario polisnan ta hay’e confronta cun’e. Un di e solucion ta bay ekipa Cuerpo Policial mas miho.

Na Januari, ora cu e topa cu e coleganan di Hulanda y Corsou, un di e puntonan di agenda ta pa pidi cooperacion pa tur e Proyectonan Piloto, pa loke ta tasersnan, unda cu no tin mester di inventa e wiel di nobo.