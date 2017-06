Minister di finansas a decreta cu bruela no ta contagioso

Ban cuminsa cu un definicion kico ta bruela. Bruela ta un enfermedad infeccioso grave, contagioso, causa pa e virus di Varicella, cu den algun caso por provoca morto. Si, morto. Nunca tabata tin un tratamento special pa bruela y e unico forma di prevencion tabata inoculacion of vacunacion. E nomber bruela ta bin for di Latin varius (varia, variopinto) of manera nos ta yama aki Sarampi Aleman. E ta referi na e abultamento cu ta presenta na cara y den curpa di un persona infecta.

Si nos coy un averahe di bruela, pa aña, rond mundo tin 4 miyon di caso, di cual 10,600 hospitalisacion y 100 pa 150 MORTO.

Transmision

Pa bruela wordo contagia di un persona pa otro, mester di un contacto directo y prolonga, cara pa cara. Bruela tambe por wordo transmiti pa medio di contacto directo cu fluidonan corporal infecta of cu obhetonan contamia, manera clechi, slopi of paña.

Un persona cu bruela por ta contagioso ora cu keintura cuminsa (fase prodromo), pero ta alcansa su maximo capacidad pa contagia ora cu e yaganan cuminsa sali. Por lo general, den e etapa aki, e persona infecta ta hopi enfermo y no por desplasa den su comunidad. E persona infecta ta contagioso te ora cu e ultimo casca di e bruela cay. Comunmente ta solicita na e pashentnan pa no rasca e herida of yaganan, ocasiona pa e bruela pasobra e lo por keda marca na curpa.

Vacuna

Dos dosis di e vacuna ta mas of menos 90% efectivo pa preveni bruela. Ora cu bo wordo vacuna, bo por proteha bo mes y otronan den comunidad. E ta specialmente importante pa hendenan cu no ta vacuna, manera pa esnan cu tin sistema imunologico debil of hende muhenan na estado.

Algun hende cu ta vacuna contra di bruela, por haya e malesa contagioso aki.

Esey ta e definicion di bruela, cual no ta mucho tempo pasa, tabata tin varios caso aki na Aruba cu mas tanto hobennan tabata haya. Pakico nos ta toca e tema di bruela, pasobra ta trata di un malesa contagioso y tin di haber cu salubridad. Salubridad ta cay bao di minister di Salubridad Publico, cual ta dr. Alex Schwengle, segun conocemento general.

Awo tin un carta cu a sali di parti di minister di finansas, Angel Bermudez kende ta bisa cu trahadonan publico, no ta bin na remarca pa haya un BVVD esta un “bijzonder vrijstelling van dienst” na momento cu nan haya bruela.

Segun e carta cu el a publica e BVVD segun articulo 51, ta aplicabel solamente na malesanan contagioso manera colera, keintura geel, pest, pokken (variolae y varioloide) y roode vonk.

Awo, den e carta ta para cu e malesa di varicella of waterpokken of bruela, no ta wordo considera como contagioso. Wel, ta pakico e muchanan di chikito ta haya vacuna contra varicella, ta pasobra e ta altamente contagioso y si hay’e toch na edadnan mas avansa, e ta contagioso. Esey ta nifica, cu segun e carta, un ambtenaar, cu tin bruela, cana kibra na trabao cu tur e yaganan riba su curpa y e pus cu ta core, por cana pega tur hende cu ta traha cun’e, causando un epidemia.

Nos ta spera cu e minister por tira bista un biaha mas riba e carta aki, busca e informacionnan adecuado pa loke ta e malesa aki. Nos no kier crea un epidemia inecesario, pa puro capricho of mal informacion di parti di un minister. Awo e pregunta cardinal ta keda. UNDA E MINISTER DI SALUBRIDAD A KEDA DEN ESAKI?

Tin entendi cu esaki ta renobacion di un carta cu minister Bermudez a firma. Nos lo keda pendiente pa e reaccionnan cu por tin encuanto e situacion aki