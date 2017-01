Minister di Enseñansa: No ta tur ora tecnologia den klasnan ta duna resultadonan desea

Un tema cu sigur ta bin dilanti varios biaha, tin un imagen, un pensamento cu mas tecnologia wordo implementa na scol, miho resultado lo haya na final di e curso escolar.

Minister di Enseñansa ta splica, cu hopi hende ta pensa cu tecnologia lo yuda e mucha yega na miho resultado. Den cierto casonan, esaki por resulta positivo door di via tecnologia algun di e materianan lo ta mas interesante pa e muchanan, y nan ta absorba cu e muchanan lo por capta e lesnan mas facil asina.

Pero mundialmente, hopi di e paisnan cu a inverti biyones den tecnologia den Enseñansa, ta hayando resultadonan cu no solamente no ta mas miho, pero mas pio. Esaki a pone hopi paisnan bini hunto pa busca respuestanan pa wak kico a faya.

Merca mes ta un pais cu a inverti masha hopi placa den tecnologia den enseñansa, via un estudio haci via OACD, resultadonan ta bahando. Analisnan ta mustra cu hopi biaha loke ta haci diferencia, no necesariamente e tecnologia pero e forma con e material ta wordo presenta. E maestronan por presenta e material, pero tecnologia no por reemplasa un maestro, un enseñansa cu riba su mes ta solido.

Tin varios pais cu a bay bek na e sistema di antes, di borchi cu krijt y casi sin nada di tecnologia. P.e. Corea ta un di e paisnan aki. Pa nan sistema di enseñansa esaki ta e forma cu nan ta hayando miho resultado. Mester bisa cu na Corea muchanan ta casi 10 ora den klas y nan sistema di enseñansa ta completamente otro cu esun di nos.

Loke Gobierno ta buscando, ta e miho balans pa nos. Loke ta traha miho pa nos, nos sistema, nos muchanan y nos maestronan y no solamente copy paste for di otro paisnan. Hisa e resultadonan via un sistema, unda por bisa cu ta traha miho pa e muchanan na Aruba. Y tin espacio pa por implementa mas tecnologia den klas.

Actualmente tin un proyecto andando unda ta analisando e sistemanan di elektra, e sistemanan di Wi- FI, e kabelnan y esaki no ta unda e mester ta ainda. Pero ta trahando ariba esaki, pa por yega na un cierto minimal presencia di esaki, pa por bay over pa introduci loke nos por wak ta un tecnologia optimal den nos enseñansa, asina Minister di Enseñasa, Sra. Michelle Hooyboer- Winklaar a finalisa bisando.