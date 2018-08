Minister di Asuntonan Social mester ehecuta e plan social

Parlamentario Mervin Wyatt-Ras den conferencia di prensa semanal di partido AVP a trece padilanti cu e por a tuma nota den medionan di comunicacion di e caso caminda un señora a perde su bida pa motibo di maltrato. Alavez di e caso di un agente policial cu a maltrata su pareha.

Aki tin cu reconoce e rol importante cu prensa a cuminsa hunga den e tipo di casonan aki unda mas y mas ta duna atencion na situacionnan di indole social, di maltrato y abuso y esaki sin duda ta parti di e proceso di conscientisacion cu diferente instancia a traha riba dje pa asina por yuda comunidad pa reconoce e problematica aki.

E ta keda un reto si pa ora un persona ta victima, pa e por sali for di e situacion ya cu den hopi caso di maltrato por ripara cu e persona cu ta wordo maltrata no tin e medionan y apesar cu e haya ayudo, ta sumamente dificil tin biaha pa e sali di e situacion aki.

Hopi biaha e argumentonan ta 1) e dependencia economico di e pareha, 2) e dependencia emocional di e pareha y e otro punto cu ta envolvi e muchanan.

Un persona cu ta den un situacion asina ta pensa hopi biaha riba e puntonan aki prome cu e dicidi di sali for di e relacion agresivo aki y tin ora tur esaki ta bin culmina den un maltrato grandi y grave.

Pa e motibonan aki tambe Wyatt-Ras ta coregi e minister di Asuntonan Social. A skuch’e papia hopi emocional riba e asunto. Porfin e minister ta mira cu apesar cu nos profesionalnan ta haci un bon trabou y ta preveni, tog ta mira cu ta sosode e tipo di abusonan aki.

Mescos tambe a sosode cu e dos muchanan cu a perde nan bida. E minister a uza esaki pa por haci politica y papia di crisis. A haci manera cu ta pa promer biaha sector social ta ser descubri y cu un plan ta ser traha. En realidad den cooperacion cu veld e plan a ser traha y ta continuacion di otro plan cu den pasado a ser traha y ehecuta. Wyatt-Ras a nota cu porfin minister ta compronde cu aunke cu instancianan ta haci nan trabou, ta keda cierto casonan dificil.

Segun el a declara kisas lo por haci’e miho. Tambe e minister ta reconoce cu mester di comunidad pa yuda. Pero comunidad a cambia y nos hendenan aunke nan mira cierto senjalnan tin miedo pa actua pa no haya problema. Pesey mes tin cu sigui cu e proceso di concientisacion. Wyatt-Ras a cuestiona cu minister no ta transparente y no gusta haya critica. A yama Wyatt-Ras den un comunicado pa mesquino. Ta jammer si cu e ta uza cierto terminologia pa defende su mes.

Sinembargo te ainda despues cu gobierno a sinta y nos a aproba e asina yama crisisplan den Parlamento, pa cual Parlamento a aproba 17 miyon, te ainda ni fu ni fa di ehecucion di plan.

Awor por scucha diferente declaracion di e minister cu tin burocracia, cu tin diferente otro asunto mas pero si en berdad tabatin echt un crisis, anto e ora conseho di minister mester a destina e placa de inmediato pa atende cu crisis.

Pero obviamente no tin crisis y pesey por tuma lunanan promer cu destina e sumanan.

Den un pais democratico cada ken tin derecho di critica e minister y no mester haya insulto pa haci esaki. No ta na su luga y no ta muestra di sinceridad ora cu e minister ta bisa cu nada a wordo haci bou di e gobierno anterior, ya cu su persona tabata forma parti di e comision di parlamento pa asuntonan social hunto cu Wyatt-Ras. Su persona ta bon na altura di tur loke tabata wordo haci riba e tereno aki.

Su persona a atende varios reunion di e comision aki hunto cu Wuatt-Ras. A atende na varios occasion asuntonan social y a papia cu diferente actornan ariba e tereno pa mehora concepto di leynan.

Tambe nos a yega di papia cu UNICEF. E dia ey e actual minister no tabata presente, kizas pa otro prioridad. No ta cuadra cu realidad ora minister ta haci comosifuera cu awor lo bai traha cu UNICEF mientras cu ya caba na 2011 UNICEF a haci un sondeo na Aruba y a duna recomendacionnan cu a resulta den un plan integral pa Hubentud cu bao coordinacion di Asuntonan Social lo mester a wordo ehecuta.

Aki ta bon pa pone enfasis cu e plan social presenta pa e minister ta un plan social hinca den otro cu aporte di e ‘veld’, pues tur cu ta traha riba e tereno aki, pues e actornan di e sector social, kendenan semper a contribui na tur locual gobierno anterior a haci y awor tambe a evalua e situacion y dado momento a mustra cu nos tin cu bay un tiki mas leu.

A fortifica Buro Sostenemi bou gobierno anterior. Den Parlamento a bin cu mocionnan caminda a pidi pa mas trahado pa fortifica e bureau aki. Hasta den ley di nos Codigo Civil e buro aki ta ser menciona. Wyatt-Ras ta haya cu minister mester voeg kracht bij daad y ehecuta e plan.Awor no por papia di crisis mas, despues di 3 luna paso ya hopi tempo a pasa caba. Awor mester ehecuta e promesanan haci na veld.

