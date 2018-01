Minister di Asuntonan Social a sigura Imeldahof cu e por conta cu apoyo di gobierno

Minister di Asuntonan Social, Sr. Glenbert Croes, a haci un bishita di sorpresa na Imeldahof pa cual minister ta splica con e bishita aki a bay.

E bishita aki ta uno cu ta impactabo, ya cu como ciudadano, y como tata e ta afectabo. E crisis social cu a explota den forma emblematico ora cu e dos criaturanan cu a muri, a pone gobierno y comunidad lanta for di soño. Kico lo mester haci extra, e empeño, inversionnan, trabaounan cu mester haci extra pa sigura nos pais, nos yiunan, nos comunidad un bon futuro.

Ey ta caminda ta Imeldahof a participa den e definicion di loke mester bira e plan di emergencia cu Directie Sociale Zaken ta trahando ariba dje. Unda cu, pa e minister mes, ta informando y educando su mes ariba tur instancianan, fundacionnan cu ta haciendo asina hopi trabao, cu comunidad no ta na altura di dje.

Imeldahof ta e ehercito social, e minister a sigui bisa. Nan ta e luchadonan, cu hopi biaha esunnan na cas, no ta realisa e labornan y sacrificio grandi cu Imeldahof ta haci, pa e muchanan cu ta na Imeldahof y Casa Cuna y ta conta tambe pa OC. E minister a bay Imeldahof cu e mensahe cu gobierno ta evaluando full e proceso di subsidio y apoyo na e personal di Imeldahof. Loke Imeldahof mester ta e profesional pa yuda, e apoyo financiero d di gobierno, no obstante e problemanna financiero cu gobierno ta aden. E apoyo financiero, poniendo e ser humano central, brindando e apoyo pa nan por continua nan trabaonan, un trabao increiblemente grandi cu Imeldahof ta haci pa e muchanan cu ta cerca nan.

Pero gobierno no solamente tin e tarea pa salba e futuro di e hobennan, con ta bay guia y apoya e mayornan. E ta un trabao, increiblemente grandi, y mester haci esaki un mision posibel pa logra. Pero nan sa cu e ta bay exigi tur e trabao cu personal di Imeldahof a bin ta haciendo aworaki, un apoyo hopi mas grandi di parti di gobierno cu Imeldahof. Pero tambe tin trabao cu no ta bay caba. Problemanan di 10- 20 aña pasa, ta diferente. E trabao di Imeldahof no lo caba y mester percura pa crea un sistema di apoyo y subsidio cu ta haci e trabao tur dia, pa sigura cu e personal no desanima.

E miedo mas grandi di e minister, ta cu si mester cuminsa corta den e personal, si e personal di Imeldahof desanima. Si bay corta, esaki lo bay afecta e hobennan, nan instancia, nan conseho. E mensahe di Minister ta apesar di e situacion cu gobierno ta aden, cu gobierno a aproba e plan di emergencia social y e plan di ehecucion, e presupuesto gobierno a compromete su mes como debe ser, pa full e sector social, cu ta Imeldahof, Casa Cuna.

Tur e ministerionan lo uni pa purba pa den corto plaso purba salba, gana un bataya cu na e momentonan aki, ta uno dificil, ya cu ta weita tantisimo hobennan, cu mucha jong, cu ta bayendo un caminda, caminda nan tin derecho, cu como pais nunca por bira lomba pa nan. Esey tabata e mensahe cu minister di Asuntonan Social, Sr. Glenbert Croes tabata tin pa e staff y personal di Imeldahof.