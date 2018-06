Minister Dangui Oduber ta lamenta con Concacaf ta keur af complehonan deportivo pa weganan internacional

Recientemente Minister di Turismo Salubridad Publico y Deporte Sr. Dangui Oduber a ricibi un carta lamentabel di Arubaanse Voetbal Bond (AVB). E carta aki a wordo manda door di Concacaf cu ta e federacion di futbal di regionan di Centro America, Caribe, Merca y Mexico di cual Aruba ta forma parti di dje, despues cu nan a bin Aruba y a haci un inspeccion. E inspeccion aki a tuma lugar riba Centro Deportivo Frans Figaroa y Centro Deportivo Guillermo Prospero Trinidad den cual tur dos a wordo desaproba pa Concacaf pa weganan di futbol internacional tuma lugar aki na Aruba. E tipo di inspeccionnan aki ta algo normal cu ta tuma lugar prome cu weganan internacional wordo hunga. Weganan mester tuma lugar na September binidero na Aruba, cual no lo por ta e caso mas.

Esaki ta un berguensa pa Aruba pero alaves ta demostra e incapasidad di e gobierno anterior hunto cu Fundacion Lotto pa Deporte. Ocho aña largo a laga e veldnan bai atras y awe ni cu rekisitonan basico no por cumpli. E luznan di e veldnan no ta na standard y e yerba artificial su calidad ta malo y mester wordo cambia. E veldnan falta scoreboards y esaki ta bai bira mandatorio otro aña. Awor a para bira cu Aruba no por hunga ni un wega internacional na su mesun cas mas. Minister Dangui Oduber ta lamenta e situation aki y alaves kier sigura pueblo cu esaki ta algo cu nunca mas lo sosode.

