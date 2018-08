Minister Dangui Oduber: “Medisch Tuchtcollege ta trata kehonan contra di funcionamento di dokter”

Minister di Salubridad Publico Sr. Dangui Oduber a cuminsa na bisa cu enberdad tin kehonan cu ta sali dilanti riba rednan social y tambe medionan di comunicacion. Como Minister ta mi deber pa tende preocupacionnan cu ta biba den pueblo y un di e preocupacionnan aki ta ora cu tin persona cu ta sinti cu e mester entrega un keho contra su dokter. Esaki por ta un dokter cas, specialista of dentista, si un pashent no ta di acuerdo cu e trato cu e ta ricibi semper tin caminda pa cana segun e mandatario.

Minister Dangui Oduber a trece dilanti cu su persona tin hopi respet pa e trabou cu e dokter, specialista y dentista nan ta enherse. Nan tur ta profesionalnan riba nan tereno y hopi di nan ta haci nan trabounan manera debe ser. Mi tin gran aprecio pa e trabounan cu dokternan ta haci na beneficio di communidad.

Pero los di esaki, tin biaha tin kehonan riba e funcionamento of riba e servicio cu e dokternan ta brinda. Y ta pa e motibo aki ta hopi importante pa brinda comunidad cu e informacionnan necesario pa asina trece conscientisacion riba e hecho cu ta existi un “medisch tuchtcollege”.

E “medisch tuchtcollege” aki nan trabou ta pa evalua e keho cu ta wordo entrega. Si e keho ta un keho valido e “medisch tuchtcollege” lo tuma diferente posicion contra e dokter. E dokter por haya un “waarschuwing”, e lo por haya un “berisping” cual ta un poco mas pisa. Tambe e dokter lo por ricibi un boet di maximo 10 mil florin. Por schors e dokter pa 1 aña y e sanction di mas pisa ta cu nan por prohibi e dokter di practica.

E mandatario a trese dilanti cu como Minister ta su deber pa informa pueblo riba e derecho cu cada un di nos tin pa por keha sea un dokter, specialista of dentista.

Comments

comments