Minister Dangui Oduber cu bishita oficial na Aruba Tourism Authority

E siman aki, Minister encarga cu Turismo, Salud Publico y Deporte, Sr. Dangui Oduber a haci su prome bishita oficial na Oficina di Turismo (A.T.A.), na unda CEO Ronella Tjin Asjoe-Croes hunto cu e team di A.T.A. a ricibi e mandatario cu un caluroso bonbini.

A cera conoci cu cada un miembro di ekipo como tambe loke cada un di nan ta nan responsabilidad. Despues di e encuentro ameno, a tene reunion oficial cu e CEO y otro Managernan na A.T.A. Aki a comparti un bista general di e structura di Aruba Tourism Authority, desde di introduccion di A.T.A. Sui Generis na 2011.

A mustra desaroyo pa cu e 4 indicadornan principal di Turismo pa cu e periodo di

2011 pa 2016, cual ta crecemento averahe annual di: Stay-Over Arrivals: +5%, Tourism Receipts: +4%, RevPar: +5% y Cruise Arrivals: +2%. A duna di conoce kico ta spera pa loke ta e 4 indicadornan principal nacional; pa 2018 a inclui como proyeccion un crecemento di 3.7% den ‘stay-over arrivals’ (turistanan di estadia). Un crecemento di entre 2% y 3.5% den Tourism Receipts. Un resultado di 0.8% pa cu RevPar, segun AHATA y teniendo na cuenta cu un cantidad di camber di hotel lo ta for di circulacion otro aña, conforme plannan di renobacion di camber. Pa cu turismo crucero ta proyecta pa crece cu un minimo di 7% den cantidad di bishitante crucero. Ademas a comparti resumen financiero di A.T.A. Conforme ley, anualmente A.T.A. tin cu entrega su presupuesto y plannan no mas tarda cu 1er di September di cada aña na Hunta di Supervision. Semper a percura pa esaki wordo entrega prome cu e fecha stipula na Hunta di Supervision, asina agilisando e proceso y di aprobacion di Minister di turismo cu ta asina importante pa A.T.A. y inversionnan turistico cu mester tuma luga. Un di e temanan cu a wordo toca, ta e asina yama ‘State of the Industry’.

E mercado principal pa Aruba su turismo esta Merca, tin un demanda halto pa bishita nos isla. Aruba a sinti un crecemento fuerte for di e mercado aki, specialmente despues di e impacto di e horcannan cu a pasa durante luna di september 2017. A discuti cu den e mercado di turismo en general pa e region Caribense y pa nos isla, e crisis andando na Venezuela tin su impacto, pero cu e presencia di Aruba den otro mercadonan manera Europa y Latino America, e impacto aki a wordo ahusta pa nos isla entre otro cu un aumento di bishitantenan for di e dos continentenan aki.

Minister Oduber a comparti cu e ta desea pa intensifica e maneho dirigi riba mehoracion di e calidad di e producto y servicio. Esaki pa asina por atrae mas turista pa nos destinacion cu un poder di compra halto atrabez di ofrece productonan atractivo y asina logra un aporte mas grandi for di e industria di turismo na e economia di Aruba. Mester nota cu Minister Oduber a keda sumamente satisfecho di por a cera conoce y reuni cu e Team di Aruba Tourism Authority.