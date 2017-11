Minister Chris Romero “Arutram mester ta mas rendabel pa Aruba”

Den su prome siman na trabou, Minister encarga cu Telecomunicacion, Transporte y Sector Primario, Chris Romero, a bishita diferente departamento cu ta cay bou di su maneho.

Despues di Arubus, diaranson mainta e tabata na Arutram, unda cu sr. Pierre Croes a suministra informacion riba funcionamento di e departamento aki.

Den su bishita no solamente el a scucha con e departamento aki ta funciona, pero tambe e tabata kier sa di e empleadonan, cual ta e hermentnan necesario pa e operacion ta miho posibel.

“Nos tin un tram aworaki, gusta of no, y mester percura cu e ta funciona mas factibel posibel, pero tambe mas rendabel pa pais Aruba.”

Pierre Croes, kende ta e persona encarga cu Arutram aworaki, a ricibi Minister Romero y a dune tur informacion pa loke ta e maneho y funcion di e tramnan.

E mandatario a keda satisfecho cu e splicacion cu el a haya di Arutram su funcionamento y di con esaki ta keda opera diariamente pa e trahadornan. Esaki a duna Minister Romero un mihor bista tambe di e mehoracionnan cu lo mester tuma lugar na Arutram

“E hendenan aki ta trahando cu alma y curpa pa e departamento, cual ta sigura existencia di Arutram,” tabata palabranan di Minister Chris Romero.

Despues di e parti oficial, e mandatario a haya un splicacion di e tramnan mes.

Un poco fastioso ta e hecho cu den su prome siman el a haye confronta cu un caso di malversacion den Arutram, cual el a wordo poni na altura di dje for di un dia prome cu el a realisa su bishita na e departamento aki.

Riba esaki e mandatario a bisa: “Mi no por bay den detaye riba e tema na e momentonan aki, ya cu nos mester laga e investigacion necesario tuma lugar.”

Proximamente un delegacion di Arutram lo bishita e mandatario na su oficina pa sigui papia riba ideanan pa mehora e servicio di Arutram.