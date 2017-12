Minister Besaril na cumbre di OCTA riba energia sostenibel

DEN HAAG, Hulanda – Minister Plenipotenciario Guillfred Besaril a atende e di tres cumbre di OCTA – “Sustainable Energy Actions, from the Poles to the tropics” – na Bruselas awe diahuebs 7 di de-cember. E mandatario a wordo acompaῆa door di directora interino di Cas di Aruba Shandra John.

E mandatario a bisa di ta mira e cumbre aki como uno hopi importante pa engrandese e concien-tisacion riba e uso di energia sostenibel. Tambe durante di un encuentro tin varios presentacion-nan den cual lo elabora riba ehempelnan practico. ‘Como Minister Plenipotenciario na Hulanda mi mester sondea tur oportunidad cu tin aki na Europa y cerca di organisacionnan afilia cu Union Europeo manera OCTA. Tambe un cumbre asina ta brinda un bunita ocacion pa network cu algun partnernan commercial cu por ta interesante pa Aruba,’ asina minister Besaril a bisa.

OCTA ta e organisacion di Union Europeo pa paisnan y teritorionan pafor di e continente Euro-peo, pero cu nan tin un relacion estatal cu un pais miembro di Union Europeo.

