Minister Besaril contento gobierno ta tuma accion pa cu problematica di rijbewijs

DEN HAAG– Minister Plenipotenciario, sr. Guillfred Besaril a reacciona hopi contento riba e accion di Gobierno di Aruba pa a saca un declaracion provisional den cual ta anuncia cu Aruba tin un rijbewijs nobo y cu proceso e pa registracion internacional ta den pleno tramite. E declarion en cuestion tin tambe un specimen di e rijbewijs cu tur detayes di e Aruba su rijbewijs. Minister di Husticia mr.

Andin Bikker no a tarda riba na tuma accionnan concreto, despues di a ser notifica entro otro pa su collega Minister sr. Besaril, cu Cas di Aruba a ricibi hopi keho di diferente persona na Hulanda,

Belgica y Alemania cu na momento cu nan kier sea cambia nan rijbewijs di Aruba pa esun di

Hulanda of cu nan wordo controla pa autoridad na otro paisnan den Europa, cu nan ta tende cu e

rijbewijs di Aruba no ta wordo reconoci.

Den e caso specifico di Belgica, Cas di Aruba a hasta ricibi corespondencia di e instancia concerni den cual detayadamente ta ilustra cual ta e diferencianan entre e rijbewijs registra pa Aruba y esun presenta pa un cuidadano residencia na dicho Pais cu e consecuencia pa e ciudadano cu no por a tratramita e cambio di rijbewijs. Embahada di Hulanda na Belgica tampoco por a duna e yudansa necesario enbista di no tin un specimen y tur informacion di e rijbewijs nobo di Aruba. Segun “Dienst Rijbewijs van de FOD Mobiliteit en Vervoer” di Belgica ta dos tipo di rijbewijs so ta wordo reconoci; esun di papel roos y e rijbewijs den forma di carnet cu Aruba a introduci como remplasante di esun di papel prome cu 2015.

‘Esaki ta accentua un biaha mas e rol importante di Cas di Aruba. No solamente den caso di

Gobierno y su retonan cu politica di Den Haag, pero pa tur asunto cu ta regarda e comunidad

Arubano residencia na Hulanda of otro paisnan di Europa,’ segun Minister Plenipotenciario Besaril.

E mandatario ta sumamente agradecido na su collega Minister di Husticia sr. mr. Andin Bikker cu a actua rapido y eficaz riba e asunto aki. E “statement” y e specimen di e rijbewijs a wordo manda pa Vertegenwoordiger van Nederland in Oranjestad (VNO), Cas di Aruba y Consulado di Merca na

Curaçao. Minister Besaril a termina remarcando: ‘Di e manera aki Gabinete Wever-Croes ta sigui afronta tur reto, como un equipo. Muy apesar di e complexidad, tardansa of incombenientenan cu por encontra cune’.

