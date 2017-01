Minister Bermudez: Of ta cambia e forma con ta cobra impuesto riba number di auto of ta aumenta e impuesto riba esaki

Minister Angel Bermudez di Financia ta splica di con a yega na e proceso di cobra pa number di auto den e forma nobo pa 2017.

Tabata tin un grupo grandi di e di 4 kwartaal cu ainda no a cumpli cu pagamento di number di 2016. Esey ta un informacion cu a lanta hopi stof y na mes momento tabata deliberando den parlamento. Minister mes a sinta hunto cu Belastingdienst y e comision Financiero di Parlamento, dunando splicacion di cambionan proponi den e ley aki. Asina belasting lo por cobra mas efectivo, riba e numbernan di auto.

Semper ta haya un situacion unda cu tin cu dicidi ora cu tin un impuesto unda e cumplimento no ta completo y tin un grupo grandi cu no kier cumpli, mester haci dos cos: sea ta aumenta e impuesto of ta haci’e mas efectivo. Minister a dicidi di haci’e mas efectivo. E ley mes ta un ley bastante anticua. A modernisa e sistema aki, despues cu aña pasa a introduci e stickernan en bes di e plachinan di aluminium.

Awor mester paga tur aña por haya bo stickernan na tempo y pa bo hay’e pa e aña siguiente. Dus si tin 2016 habri, mester cumpli cu eseynan prome cu haya e sticker di 2017. Esey ta un manera pa tur hende cumpli.

A bin tambe sugerencia cu pa ta sigur cu tur hende paga na tempo, pa reduci e cantidad di temporada di pago. A bin e ora cu lo pag’e den 2 paga pa aña y pa tur e otro numbernan profesional di esunnan cu tin vehiculo cu ta uza pa nan profesion pa paga den 1 solo biaha.

E cambio a wordo formalisa den Parlamento den e ultimo luna di 2016, entre e leynan grandi cu a keda trata den December.

Despues cu e la wordo delibera den comision un dos pa tres luna prome cu esey. Pero door cu a sali un tiki for di atencion, departamento di Impuesto tambe a bin cerca Minister y a bisa cu nan no a haya e oportunidad pa comunica debidamente cu comunidad riba e cambionan aki. Y tampoco nan no por a cambia nan sistema digital e cambionan cu a wordo introduci na Januari 2017. nan tin poco problema pa procesa e reglanan nobo y nan a pidi por aplica cierto flexibilidad, como un aña transitorio.

Pero en todo caso, mester keda duna e informacion debido pa tur hende sa exactamente kico ta e cambionan, con e ley ta funciona y pa otro aña no tin sorpresa mas.

E atencion pa e cambio den ley aki, a bay perdi mei mei den e concepto grandi di ley, cu ta presupuesto 2017, cuenta anual 2015 y supleto 2016.

Y tur atencion tabata minimal di parti Departamento di Impuesto, cu nan no a organisa un campaña di informacion na tempo. Y p’esey tambe Minister Bermudez a bay di acuerdo cu Departamento di Impuesto pa tin cierto flexibilidad e aña aki, pa loke ta e pagonan.