Minister Bermudez cu un agenda basta preta na Hulanda

Minister di finansas, Angel Bermudez tabata di bishita na Hulanda, kende a duna algun detaye, durante un transmision en bibo hunto cu minister plenipotenciario, Juan David Yrausquin.

Segun e minister, tabata tin un agenda basta preta. Dialuna e tabata tin un encuentro cu dr. Monique Kremers, kende ta traha pa un instituto academico independiente cu ta conseha gobierno pa loke ta su maneho. El a duna un pensamento y un presentación tocante mercado laboral di Hulanda y problemanan cu ta premira pa e anjanan venidero y pa loke ta e kennis migratie y arbeids migratie, ora ta laga hendenan di afo drenta mercado laboral y con ta domina esey y con por selecta riba esey. Segun minister e tabata hopi interesante.

Minister Juan David Yrausquin a bisa di su banda e mainta ey den cuadro di e tema di imigracion a tene encuentro cu e instituto, pero tambe cu sociale zaken, tur como inspiracion pa e cartera cu Minister Bermudez ta encarga cun’e. Ta un tema cu ta biba hopi na Aruba como na Hulanda. E encuentronan aki tabata hopi inspirativo y a tabata tin algun idea y sugerencia hopi practico cu Aruba por implimenta.

E presentación cu a haya despues na e ministerio di asuntonan social y empleo, tabata hopi interesante. Eynan a haya presentación con ta regula e mercado laboral y a splica cu ora tin peticion pa permiti imigracion di trahadonan bin di afo, primeramente ta mira e comunidad Europeo y si ora no tin recurso mas eyden, lo mira si pafo di e mercado Europeo ta permiti hende drenta.

Aruba tambe mester pensa riba un maneho asina den e añanan venidero. Recientemente IMF den su recomendacionnan a adverti cu nan ta premira pa 2030, e embehecimento di Aruba ta tal indole cu nos mester bay hiba un maneho di migracion di labor, esta importa forsa laboral atrobe, pa motibo cu e vergrijzing ta asina grandi cu mester tin un base bastante pa ocupa tur e empleonan cu tin na Aruba y tambe naturalmente cu mester cierto momento paga primanan di SVB for di cual tur esnan cu tin pensioen, ta haya nan AOV. A base di e presentación aki ta pa cuminsa pensa con e maneho mester bay ta, weitando cierto desaroyonan den nos region, situacion na Venezuela y di otro banda na Colombia, cu ta mehorando, su economia ta creciendo, caminda cu bo ta tende caba na Aruba cu diferente trahadonan Colombiano tin pensa di regresa nan pais bek, mirando cu cos a drenta di un banda, door di e economia y tambe di otro banda, door di e combenio pacifico cu a wordo cera cu e Guerilla cu tabata tin. Tur esey tin cu tene cuenta cune con, unda y cuanto lo por bay cierto momento laga empleadonan den futuro aplica na Aruba, pa asina ey por tin tur cupo, fuera di nos localnan naturalmente. E meta primordial di e sistema di permiso pa labora den economia ta pa proteha e propio mercado laboral y pa nos tambe esey ta conta, pero mester tene cuenta cu e proceso di embehecimento manera cu IMF a indica, pa asina nos ta prepara pa no wordo sorprendi atrobe, ora cu bin indicacion di comercio cu nan mester mas forsa laboral y cu kisas ta haci decisionnan descabeya.

E minister, cu esaki, ora e bay bek, lo duna e presentación aki tambe na Sociale Zaken, na DAO y DPL pa nan tambe cuminsa pensa riba e maneho aki.

E transmision aki, cu tabata en bibo, a toca varios punto entre otro tambe e parti di Economia, FDA y tambe inversionistanan internacional entre otro.

