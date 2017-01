Minister Arends: “AIB ta haciendo un estudio detaya di e efectonan economico di CITGO”

Durante conferencia di prensa Minister di Asuntonan Economico a papia riba su maneho pa e aña aki, el a papia di CITGO, presupuesto y tambe con e perspectiva ta pa 2017. Arends a bisa cu gobierno tin masha confiansa cu e crecemento economico di 3,4% pa e aña aki cu a wordo calcula door di Banco Central, por wordo surpasa. “Nos tin pleno confiansa cu nos ta logra esey, manera cu na 2015 y 2016 a logra e presupuestonan manera stipula. E presupuesto e aña aki tin un deficit historico di 0,5%, un paso mas cerca di e presupuesto balansa.”

Arends a splica cu pa por cuantifica e impacto economico cu e refineria tin na Aruba, Minister de Meza a duna instruccion na AIB pa haci un estudio. “Na 2006 caba Valero a pidi AIB pa haci un investigacion riba e impacto socio economico di e refineria na Aruba. E tempo ey a calcula cu e refineria ta contribui cu entre 12 pa 15% di GDP den nos economia. Awor nos a pidi AIB pa haci e estudio di nobo pero hopi mas detaya. Detaya pa loke ta entrada via contratista y empleadonan pa cu Gobierno. E tempo di Valero esaki tabata mas o menos 90 miyon florin. Valero y tur e contratistanan tabata contribui na caha di gobierno. Ademas di esey awor tin e ‘minimum tax payment’ di 10 miyon dollar.” Arends a enfatisa cu a pidi AIB pa ta un tiki mas specifico riba esey. Di CITGO Aruba Refinery Gobierno a haya informacion y tambe di Refineria di Aruba NV (RDA) pa valida cierto informacion. Na 2006 Valero tabata un refineria den operaciony CITGO ta un refineria cu mester cuminsa opera y mester tene cuenta cu e time line pa loke ta trata e proyectonan. RDA ta participa den educacion di empleadonan cu ta encera om-, her- en bijscholing.

“Nos a pidi AIB pa haci un estudio hopi profundo y detaya pa nos sa kico ta e efecto adicional di reapertura di e refineria. Nos ta spera di haya resultado di e estudio e siman aki ainda. E ta un estudio publico y tur hende tin acceso na dje. CITGO ta cumpliendo cu su obligacionnan, cu huur, belasting, cu e time line di rehabilitacion y e ta wordo monitorea diariamente door di RDA.”

Arends a bisa cu hunto cu Minister de Meza, departamento di Asuntonan Economico y su Ministerio ta sigui traha hunto pa por tin un bista basta amplio riba e time line cual ta indica e cantidad di placa cu ta wordo hinca den economia. Tanto pa loke ta energia como turismo pa mira con e inversionnan cu tin planea pa 2017 ta tuma lugar pa gobierno tin un maneho con dirgi economia for di Gobierno como facilitador.