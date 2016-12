Minister Angel Bermudez: Oficina di Impuesto no ta haci distincion entre grandura y of volumen di un empresa ora di paga nan impuesto

Hopi negoshi grandi por wak cu nan debe di belasting ta grandi pa cual no ta wak un accion contra nan. Pero un negoshi chikito si ta tuma hopi medida contra dje. A puntra minister Angel Bermudez dicon ta laga e parti aki bay asina.

Segun e mandatario, oficina di impuesto no ta haci un distincion entre grandura of volumen di un empresa pa ora ta trata cumplimento di nan impuesto. Un paar di cos ta conta aki. Pa cuminsa, segun e minister, e monitoring ta hunga un rol. Ainda tin cierto retraso den nos administracion di impuesto. Esey tambe ta un parti culpabel na e sistema digital cu ta bezig ta modernisando. Esey ta e sistema tambe cu cierto momento tin cu produci e datonan pa e oficina por actua y di un otro banda ta asina cu semper y cuando un negoshi, un empresa por hay’e den problema di likidez. E minister ta lamenta cu cierto momento tin empresario ta kere cu den situacionnan ey, cu ta Gobierno por medio di nan oficina di impuesto mester financia nan working capital. E minister haya cu esey ta forma di mal maneho. Si tin un cierto momento un bista cu bo ta bay haya den shortness di cash, esey por sosode den tur negoshi, tin cu acudi na bo banco pa bo haya e financiamento necesario y no bolter riba e institutonan manera SVB, Pensioen Fonds of oficina di impuesto. Nan no tey pa financier working capital di ningun negoshi.

Poco poco ta bezig ta mehorando tanto e sistema digital, pero tambe eliminando poco poco e retraso cu tin den e parti administrativo di oficina di impuesto. Den e caso e VAS di aña pasa ta yuda hopi. Awendia tur e companianan cu ta cay bao di Winstbelasting mester haci aangifte riba e fecha stipula y tin cu paga. Si no haci esey, automaticamente oficina di impuesto ta ripara y por actua contra dje. E sistema bieu ta cu ta haci sin aangifte, ta haya aanslag, despues ta haya un bezwaar y despues ta bay den beroep. Keto bay no ta paga. Pa ora yega un momento cu tin cu bay paga despues di 4 pa 5 aña, sea cu no tin e cash of a baha na awa of a cera e negoshi. Esey ta un di e bentahanan cu a trece e VAS aden, pasobra structuralmente, esey ta trece cune cu ta haya un fase di alerta mas tempran, ora cu hendenan no haci aangifte of si nan a haci’e nan no paga. A base di esey por actua mas diligente, segun minister Bermudez.