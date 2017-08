Minister Andy Lee a ricibi presentacion na Washington

Hunto cu coleganan Xavier Prens di Corsou y Hugo Ammerlaan di Ministerie van Defensie, minister plenipotenciario di Aruba na Washington, Andy Lee, a ricibi un presentacion for di e Inter-American Defense College, di nan post graduate education, pa senior leaders, cu specialisacion den siguridad y defensa di Western Hemisphere. E master opleiding ta dirigi riba militar, polis y ambtenaar di paisnan miembro of observador na OAS. Inter-American Defense College ta hopi interesa di por ricibi e prome studiante(nan) di Aruba pa participa na nan opleiding MSc in Inter-American Defense and Security.