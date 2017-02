Minister Alex Schwengle: Ta bezig analisando pa pone cuido di hende grandi bao di AZV

Prome cos ta bo meta. Kico bo kier logra. Bo kier business as usual, unda cu bo ta hunga 23 miyon diferente caminda. Den e caso aki SABA, y otro stichtingnan di tambe, segun minister di salubridad publico, deporte y cuido pa nos grandinan, dr. Alex Schwengle.

Gobierno pa hopi aña no a haci esfuerso, den esun di MEP tampoco y e jaarverslagnan no tabata suficientemente bon. E meta ta di e minister Schwengle traha hunto cu veld. Prome cos, ta con ta bay mehora e servicio.

Awor aki ta bezig cu analisisnan. Falta hopi huiswerk pa haci, prome cu tuma e paso ey. Ta bisa cu cuido di hende grandi, vooral e parti moral, ta bay bao di AZV. Eynan e ta hopi mas facil pa organis’e na e nivel organisatorio, structural y financiero. Via e Gobierno e pasonan ta asina grandi. E minister no ta premira cu Gobierno lo ta funciona na e nivel financiero asina lihe, cu e por cumpli cu e necesidadnan cu un fundacion manera SABA tin mester di dje.

Esey ta motibo pakico kier but’e bao di AZV. E minister tin sigur cu pa añanan largo, nos tur, incluyendo MEP, a acepta un wachttijd largisimo pa drenta SABA. E minister no ta contento cun’e. Nan ta gusta hunga cu cifranan tambe. Ora cu Minister a drenta Gobierno, e tabata 400. El a pidi’e pa verschoon’e y el a bira 300, despues 200, y awo ta 100. Sin cu a aumenta e subsidio substancialmente, dicon e tabata 400 y dicon e ta 100 awo. Tin hopi hende cu ta manipula y no ta compronde pakico. Ta un cos so, drecha e servicio.

Berdad e minister ta premira cu e suma cu ta duna cuido en general ta bay aumenta, pero kier haci’e substancia y bon documentacion y cu bon vision, pero tambe cu bon strategia y e minister no ta haci’e su so. E ta haci’e hunto cu AZV y hunto cu veld. No ta por nada ta traha hunto cu Veld. A bin cu un plataforma pa cuido di nos grandinan ta funcionando bon y nan ta bay haya nan jaarverslag di aña pasa tambe unda cu nan ta duna nan pensamento y tin ouderzorgafdeling cu ta bringando duro pa bay mehora e calidad por ehempel di e casnan priva, pasobra eynan ta laga hopi di desea. Awor tin inspectie cu ta bay sostene door di cuminsa haci inspeccion. E aña aki ainda lo bay ta suave cun’e. Manera cu otro aña habri, lo bay ta duro cu nan. Ta duna nan un aña di tempo pa drecha nan servicio. Tur e puntonan cu tin cu drecha ta conoci y documenta. El a wordo duna na cada cas di cuido di nos grandinan. Nan tin un aña pa drecha nan servicio y otro aña lo sali duro controla nan.