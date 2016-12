E sorteo di Mini Mega pa 6 December 2016 tabata e numbernan 05 – 25 – 27 – 29 MegaBall: 03. Pero Lotto Aruba ta informa cu no tin ningun ganado pa e prome premio hunto cu mega plus, esaki ta haci cu e sorteo di 9 December diabierna ta bira 2.100.000 miyon florin Mini Mega Plus. Wak pa bo liña ta na awa.