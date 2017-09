Diabierna e jackpot di Mini Mega Plus di Lotto tabata 1.100.000 florin. E numbernan cu a sali ta 05 – 15 – 19 – 29 Megaball 11. No tabata tin ningun ganador pa e primo mayor a pone cu e jackpot a crece. Mini mega ta 750.000 y e plus ta 450.000 cu solamente 7 florin bo tin chens di gana 1.200.000 pa diamars 19 di September.