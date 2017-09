Milo Martes (POR ): Scolnan a habri y e problemanan ta keda mescos

POR ta kere firmemente cu enseñansa ta e motor di cualkier sociedad prospero y ta conduci na desaroyo social y crecemento economico.

Ami mes ta docente y ta wordo confronta cu varios di e problemanan aki den nos enseñansa y xerca nos hubentud. Caminda ami ta mira cu mi por haci e diferencia ma dicidi di pone mi mes pa traha pa esaki.

Drop-outs y dreamers ta algo cu nos ta mira basta y mester bin cu un solucion pa esaki. Den un fase mas trempan cu ta posibel scolnan mester identifica cua ta e muchanan cu tin e risico mas grandi di bira drop-outs y conhuntamente cu otro instancianan percura pa guia y sosten necesario. Tambe e ley di leerplicht mester wordo ehecuta.

Pero tambe mester bin cu un localidad mas central, mirando cu pa cu e parti di middag MAVO ta na San Nicolas so tin, haciendo esaki hopi dificil pa e parti di Noord, cu ta creciendo masalmente, por yega. Parti di e problema di drop-outs ta e parti social. Ora e hoben tin problema na cas ta bira mas dificil pa e por bay scol pa diferente motibp. Sea financieramente e no por door di no por paga pa transporte; tambe tin di nan ta traha y no por yega na ora door di e distancia. Otro parti ta cu te cu su 18 aña e no por bay un avond MAVO y traha. No tin leynan pa por yudanan pa bay scol y keda traha. Tin leerplicht pero esaki no ta funciona optimalmente, door cu hopi “randvoorwaardes” no ta “in place”.

Un localidad mas central (J.F.K school) ta un di e solucionnan pa e problema aki. E ta haci posibel cu por yega mas facil y mas liher, y cu mihor implementacionan di leynan cu lo benifecia e hoben pa por bay scol.

Tambe e localidad aki lo por funciona como un doorstroom school mirando cu actualmente esakinan no ta adecua y ta crea scenarionan peligroso.

Pesey ami hunto cu boso y POR lo traha pa enseñansa y trece solucionnan pa e problemanan cu tin, pasobra ami ta kere cu nos tur merece un enseñansa di calidad.