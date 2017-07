Militarnan ta detene homber canando cu machete den shoppingmall

ANTWERPEN, Belgica- Diasabra anochi militarnan a logra detene un homber cu’n machete den un shoppingmall grandi na Antwerpen. Nan tabata tin nan armanan gemik ariba dje, te ora cu polis a yega pa arest’e.

Militarnan ariba patruya a haya un tip di cu tin un homber tabata canando cu un machete rond den e shoppingmall.

Minister di Defensa di Belgica a confirma detencion di e homber pa 6 or y 30 di atardi.

No tin mas informacion y e polis di Antwerpen no a emiti ningun comunicado. No ta cla si e homber tabata tin mal intencion of kico tabata su motibo. Na Belgica ainda e nivel di teror ta na 3. Esaki kiermen cu tin un posibilidad di menasa. Pa e motibo aki tambe cu na Antwerpen y Brussel militarnan ta patruya ariba caya. Na Maart autoridadnan di Belgica a logra evita cu un terorista lo a pasa cu su auto den un caya druk y asina comete su atentado.

Fuente: www.rtlnieuws.nl