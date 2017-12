Miles di persona ta protesta pa e cuatro soberanistanan cera na Barcelona

CATALUNYA, Spaña- Miles di persona a concentra ariba e Plasa Satn Jaume di Barcelona pa protesta contra e decision di hues di laga den prizon e ex vicepresidente di Govern Oriol Junqueras, e ex conseller di Interior Joaquim Forn, ex presidente di ANC Jordi Sanches y e presidente di Omnium, Jordi Cuixart.

E concentracion a wordo convoca pa entidad soberanista despues di cu e decision di e hues die Tribunal Supremo Pablo Llarena, cu en cambio a fiha un fiansa di 100 mil euro pa e otro seis ex consellers,Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Josep Rull y Jordi Turull-, cu ya caba a sali di prizon.

Fuente: https://www.efe.com