Mil florin di boet y un aña di prueba pa homber cu a difama directora di Censo

Diahuebs mainta a tuma luga den Corte, un caso cu Sra. Sharin Luydens, Directora di Censo a cuminsa contra di F.A.D.M.C., pa difamacion. F.A.D.M.C. ta wordo acusa di intencionalmente susha bon nomber di e directora.

Entre 3 cu 7 di maart, 2016 F.A.D.M.C. a publica algun articulo den corant, cual Sra. Luydens ta haya cu ta atacha su bon nomber. E acusado ta admiti di a skirbi e articulonan aki, pero segun F.A.D.M.C., e ta sali na defensa di su famia. F.A.D.M.C su ponencia tabata contra di e ambt di Sra. Luydens. Esaki kiermen, e no tin nada contra di Sra. Luydens personal, pero si contra su forma di proceder ora cu su yiu, di 15 aña a bay pa inscribi su baby.

C. a tuma encargo di su mesun defensa. El a bisa cu e no mester di abogado, ya cu e mes ta abogado di Derechonan Humano, a base boluntario. Hues a bisa cu no mester tene miedo di papia contra di gobierno, ya cu esey ta su derecho como ciudadano y tampoco mester tene miedo di wordo deteni.

F.A.D.M.C. ta di opinion cu Sra. Luydens a haci abuso di su autoridad. Kisas un ambtenaar lo no haci algo cu e no ta di acuerdo cun’e. Pero e lo actua segun ley. Aki hues a hala atencion di C, pa e tene cuidao ora di acusa un hende di abuso di poder.

Ambtenaarnan ta haci nan best pa cumpli cu leynan, y p’esey mes mester tene masha cautela ora di acusa un ambtenaar di abuso di poder. Hues a puntra C, dicon e ta haya cu Sra. Luydens a abusa di su poder. Segun C., su yiu di 15 aña es tempo ey, tabata casa legalmente cu un homber adulto y aki Sra. Luydens a nenga di inscribi e matrimonio.

Segun hues, segun leynan di Aruba, mester tene cuenta cu e derechonan di e menor. No mester ta straño cu gobierno ta cauteloso. C., ta keda para ariba cu e procedura di Sra. Luydens tabata un abuso. Su yiu muhe a trece un yiu na mundo dia 1 di Januari 2016. Y aki, segun C., a cuminsa un persecucion contra di su yiu muhe.

C. ta sigui bisa cu Sra. Luydens a bay busca refuerso cerca Ministerio Publico pa por a humiya su yiu, pa esaki a firma contra di su casa. Su yiu a haya hopi nervio pa motibo di esaki, a haya hopi presion psicologico. C. ta para ariba su punto cu e caso por a wordo resolvi di otro manera. E acusado ta di opinion cu en berdad tabata tin abuso di poder di Sra. Luydens. Y cu Sra. Luydens no ta capacita pa haci e trabao cu e ta haciendo.

E acusado ta sigui bisa cu un hende por haci fout, pa falta di informacion. Y e otro ta cu un hende tin e informacion na su disponibilidad y e ta haci abuso di esaki. Esey pa C., no ta eror, pero un estupidez. E Sra. tabata tin tur informacion, pero el a kies pa ignora documentonan ricibi for di Consul di Venezuela, cu tur e papelnan di matrimonio ta na ordo.

Fiscal na su turno a bisa, cu tur hende tin derecho di opina. Pero tin leynan cu mester tene cuenta cu nan. Bo no mag di ofende hende. E por compronde cu e acusado tabata tin un desacuerdo cu e directora di Censo, pero Aruba ta un pais civilisa, caminda cu no por ofende hende sin mas. Tin mas caminda pa cana, pa entrega un bezwaar. Loke no por ta ofende hende y daña su nomber, manera ta e caso aki.

A keda comproba cu C. a publica articulonan unda ta difama Sra. Luydens, y ta acusa e directora di Censo di abuso di poder. Y C. a admiti di a manda publica e articulonan, y door di esaki, Sra. Luydens a entrega keho pa difamacion.

A pesar di tur cos, C. no ta arepenti di a haci esaki. Segun C., cada biaha cu un ciudadano viola un ley, ta trata esaki como ley. Pero cada biaha cu un ciudadano entrega un denuncia, esey ta un delito. C. ta di opinion cu Fiscal tin un percepcion robes di e asunto aki. Ta e ambtenaar a cuminsa door di a daña nomber di su yiu, via medionan di comunicacion y a yama e casa di su yiu pa pedofiel.

Segun C., ta danki na su denuncia cu Censo aworaki ta wordo reorganisa . Y atrobe, e ta pone enfasis ariba e hecho, cu e no a daña nomber di niun hende, su denuncia contra Sra. Luydens tabata a titulo profesional, den su calidad di ambtenaar. E ta sigui bisa,cu un hues no por skucha via medionan tocante e sistema hudicial.

Hues a cera tratamento di e caso y a dicta sentencia mesora. Hues ta di opinion cu no por difama un hende, mucho menos un ambtenaar. Aruba ta un pais demasiado chikito pa esaki. Ta tene cuenta cu e yiu a nace bou circunstancianan straño (manera ta e caso aki di e hoben di 15 aña). Na Aruba nos no ta custuma cu esaki. Y ta p’esey e ambtenaar di Censo mester a haci su investigacion.

P’esey C. a wordo haya culpabel, y a dun’e un boet di 1000 florin y periodo di prueba di un aña. Si e mester presenta un biaha mas dilanti hues, e ora e lo mester paga e 1000 florin di boet.