Mike Eman ta confirma cu AVP lo bay den oposicion

-Advertisement-

Lider di partido AVP , Sr. Mike Eman a reuni cu S.E. Gobernador di Aruba, Sr. ALfonso Boekhoudt pa asina discuti ariba e posibel formacion di un gobierno nobo pa Aruba.

-Advertisement-

Sr. Mike Eman a declara cu mirando cu e dinamica di e resultado di eleccion, cu esunnan cu a bisa cu nan mester forma e gobierno, ta nan lo mester produci e lenguahe di esaki. E lenguahe cu AVP a expresa, tabata despues cu e dos partidonan a expresa nan lenguahe. Di parti partido POR, AVP a expresa esaki mas trempan. Pero durante e dia di eleccion, despues di a scucha Sra. mr. Evelyne Wever- Croes, a dicidi di biaha pa duna espacio na e dos partidonan cu no kier traha cu AVP, pero si cu otro.

Algo preocupante di esaki ta , cu u a ripara di trempan caba prome cu eleccion, por a mira personalidadnan di influencia, a presenta nan mes como informador, prome cu eleccion. Esaki ta algo cu Aruba lo bay vigila di cerca. Pasobra interes general semper mester prevalece ora di formacion di gobierno y tambe ora di gobernacion. Pa partido AVP ta importante, mirando e animo di nan hendenan, cla pa asumi e responsabilidad di e partido mas grandi di Aruba, cu lo keda carga e responsabilidad den tur posicion cu nan wordo asumi cun’e. Nan lo mester recobra parti di e confiansa pa recupera bek e mayoria absoluto. Nan no ta kere den un gobierno di 11 asiento, cu e figuranan cu ta prominente den e gobierno ey, cu por resulta den un desastre pa e pais. E ta resultado di escogencianan cu a wordo haci.

AVP lo bay bek den nan seno pa fundamenta nan pensamento, nan halanan cientifico cu ta bay traha plannan, pa ora cu partido tin e mayoria absoluto un biaha mas, y pueblo wordo yama pa eleccion, manera cu e factornan politico ta mustrando awo, ta hopi importante pa ta cla pa cualkier momento tin un eleccion atroba na Aruba. E ambiente politico aworaki no ta e miho ambiente pa cuminsa un gobernacion, pero esey ta e escogencia p’awo.

Apesar di tur loke a pasa, AVP keda e partido di mas grandi y Sr. Eman e lider cu mas cantidad di voto. Na momento cu eleccion pasa, bo mester cuminsa gana simpatia di henter un pueblo. Ora di eleccion bo ta expresa bo mes un tiki mas skerpi cu desea y expresa expresionnan cu no ta cuadra. Y e tono di expresa ta pa trece un pueblo hunto. Tin un cantidad di veneno, un cantidad di enemistad, den algo asina bunita di carga responsabilidad cu algo cu pueblo a confiabo cun’e. Esey a conduci na e derota di partido MEP. El a bira e partido di persecucion, di pone presion pa kita diensthoofden for di nan puesto. Si esaki ta e meusn caminda pa cana, lo ta lamentabel pa Aruba.

Sr. Nelson Oduber, como ex-lider di MEP, den su experiencia cu e tin como un gobierno di coalicion, lo ta purbando di corta e scama poco di Sr. Otmar Oduber.

Como minister president di un pais pa 8 aña, otro paisnan den Reino tabata tin varios gobierno di coalicion, cual ta algo desastroso y ta bira algo basta dificil pa Aruba. Esey ta e escogencia cu nan mes a haci. Awor nos mester bay cuida nos pais pa desaroyonan hopi importante cu ta bay bin.

Dia 27 di October un Parlamento nobo lo mester sinta y si no tin gobierno ainda, y e gobierno cu ta sinta , e ta keda demisionario lo keda den funcion, te ora cu bin un gobierno nobo. Of nan lo por apunta otro personanan pa temporalmente goberna e pais, tanten cu ta sigui cu e formacion di gobierno, segun Sr. Mike Eman, lider di partido AVP a declara na su salida for di su reunion cu S.E. Gobernador di Aruba, Sr. Alfonso Boekhoudt.