Mike Eman ta bai laga Aruba bou curatela

Parlamentario mr. Juan E.Thijsen ta sumamente preocupa cu e resultadonan di mal gobernacion di parti di Mike Eman y su gabinete y su consequencia pa autonomia di Aruba. Manera conoci ya caba Aruba a perdi su autonomia financiero y awor ta na caminda pa perde su autonomia hudicial. Mike Eman a firma diferente protocol cu Hulanda y a mara su mes na man cu pia cu meta pa bin haya un prestamo cu interes mas a bao cu ayudo di Hulanda. E siman pasa Aruba por a tende di boca di Ministro di Finanzas cu Hulanda un bez mas ta nenga pa duna Aruba su aporte den esaki. Di otro banda Hulanda si a logra impone e ley di LAFT manera e tabata exigi cu introducion di un CAFT na Aruba. Sin haya plaka of exonaracion di debe Mike Eman a entrega autonomia di Aruba. Di otro banda Parlamentario mr. Juan E.Thijsen a tuma nota cu Mike Eman ta hibando un caminda malo cu ta rumbo un curatela hudicial. No ta un secreto cu Hulanda tin bista riba esey mirando desaroyonan na Corsow y Sint Maarten. Aruba recien a ser confronta cu acusacionan grave di Ministro di Husticia Dowers den direccion di su ex colega Otmar Oduber. E acusacionan aki ta encera e.o. actonan penal, mal uso di poder, maluso di fondonan publico y cu Otmar Oduber ta facilita y stimula e uso di droga y alcohol como tambe embaraso hubenil. Den e caso aki por constata cu Mike Eman a scohe e caminda di politica di avestruz esta di neglisha cu e problema ta existi. E otro caso ta esun di Paulgate na unda un Ministro activo ainda tambe ta ser acusa di delitonan serio. Aki tambe segun

Parlamentario mr. Juan E.Thijsen por constata cu Mike Eman ta scohe pa un actitud pasivo. Pio ainda ta manda e Ministro envolvi keda cas cu pago. Parlamentario mr. Juan E.Thijsen ta preocupa cu na final di cuenta ora Mike Eman bandona gobernacion na fin di anja AVP ta bai laga Aruba financieramente y hudicialmente bow curatela. Parlamentario mr. Juan E.Thijsen pidi pueblo pa keda alerta y sigur tuma accion dia 22 di september venidero manda AVP cas y tambe tene su yiu chikito afo pasobra nan ta mes culpable. Aruba merece mihor.