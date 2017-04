Mike Eman a daña e poder di compra

Parlamentario mr. Juan E.Thijsen a compronde for di bishitanan di cas pa cas y entradanan masal di MEP den pueblo cu un di e preocupacionan grandi den pueblo ta e poder di compra. Mike Eman a haci e poder di compra malo y ta bai lag’e mas malo. Parlamentario mr. Juan E.Thijsen ta kere cu mehoracion di poder di compra ta cuminsa cu introduci un Ministerio di Asuntonan Economico hunto Labor. Como gobierno responsabel bo mester evita di keda sin tin un maneho dirigi pa mehora poder di compra pero di otro banda no por core tuma desicion ad hoc solamente pa popularidad. Un gobierno responsabel ta percura pa introduci maneho y control riba ehecucion di maneho tur hunto den un forma coordina y integral. Esaki pasobra e sistema economico social ta conoce hopi aspectonan di conflicto. Por ehemplo aumenta sueldo minimo sin mas pa popularidad por trece aumento di prijs cu ta cuminsa un spiral negativo di inflacion. Den cuadra di esaki ta importante pa tur esnan envolvi ta di acuerdo cu e direccion cu lo mester tuma. Tanto economia como labor tin influencia riba e poder di compra di e cuidadanonan.

Un Ministro di Economia y Labor lo mester percura pa empleo pa esunnan sin trabao pero tambe introduci hunto cu partner social incentivanan pa aumenta e productividad laboral. Den cuadra di esaki Parlamentario mr. Juan E.Thijsen ta kere den un Stichting van de Arbeid na unda e rumbo di desaroyo di salarionan y condicionan di trabao ta worde fiha a base di un ley nobo ” Landsverordening op de Arbeidsproductiviteit.” Pa loke ta toca e maneho di prijs Parlamentario mr. Juan E.Thijsen ta kere cu aumenta canasta di productonan di primera necesidad mester ser acompaña pa un obligacion pa esnan cu ta bende manda y informa ora ta hisa prijs y pakiko (Landsverordening Prijsinformatieplicht). Gobierno no ta mete directo den fihamento di prijs pero si mester informa cambionan di prijs. Pues ta acepta e mercado liber a menos cu e aumento di prijs ta bira un abuso. Porehemplo ta hisa prijs di producto sin mas dobbel sin e costo di e producto a bira mas caro y just pa haci mas gananshi. Pa cu e abuso aki Parlamentario mr. Juan E.Thijsen ta pensa riba un ley cu ta prohibi abuso di aumento di prijs sin mas.( Antiwoekerwet). E necesidad pa combina economia y labor tambe ta bin dilanti pa motibo di control. Teniendo ambos den mesun ministerio por aumenta efectividad door di haci uso di experiencia di ambos controladonan, esta esun di prijsnan y esun di cumplimento laboral. Parlamentario mr. Juan E.Thijsen ta convenci cu den un siguiente gobierno lo por mehora e poder di compra na nos pais cu awor ta un di e sufrimentonan mas grandi cu nos pueblo ta enfrenta hunto cu criminalidad. Pueblo tin e palabra 22 di september venidero. Vota MEP pa un mehoracion di poder di compra.