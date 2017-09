Miho recarga carchi di bus cu placa cash

Pa bo recarga carchi di bus, bo por bay diferente caminda. Esey ta un acuerdo cu Arubus tin cu varios negoshi, unda cu por recarga carchinan di bus. Pero tin un problema chikito y esey ta ora di swipe. Tin caminda, pa nos Sali for di e contexto di recarga carchi, ta cobra e cliente cierto suma, sea ta un florin of mas, pa supuestamente cubri cierto gastonan cu e negoshi tin cu e banco di cual nan tin e mashin di swipe. Nos a combersa cu Sanin Daou, kende ta vocero di Arubus, y el a splica cu nan a haya reclamo di un luga specifico cu tabata na Savaneta, di cual a yama, papia cu nan tambe, pasobra esaki ta algo cu no mag. Basicamente e sistema di recarga ta un sistema mas tanto cash y mirando cu e tarifa di bus no ta halto y e comision no ta mucho halto compara cu otro tipo di servicio, ta recomenda e resellernan di Arubus pa semper tuma placa cash ora ta haci un recarga di carchi.

Den e caso aki tin di comprende cu a haya hende cu a bin na e supermercado aki pa recarga carchi, cu nan no tin placa cash cu nan y na e momento ey e ta bisanan cu si e swipe, e ta cobra nan algo extra pasobra e si tin cu paga banco. Si un cliente y e supermercado yega na un acuerdo cu otro, ta entre nan. Pero den e caso di Arubus, na ningun momento ta cobra nada extra. Si bay recarga 50 florin, bo ta duna 50 florin y esaki ta bin riba bo carchi. Na momento cu algo otro pasa, esaki no mag. Nan por tuma contacto cu Arubus mesora of reclama eynan. Te caminda cu tin entendi, cu ora cu un banco yega na un acuerdo cu un cliente pa tin un mashin di ATM cerca nan, tambe ta den nan contract cu nan no mag di cobra extra. E ora eynan, bao di ningun circunstancia e ta algo cu Arubus ta aproba. Den caso di Arubus, den ningun momento nan por cobra nada extra.

E prome cos, si bo ta na e luga eynan y esey wordo haci, bo por reclama mesora bisando cu esey no ta bon, pa nan por dunabo bo placa bek. Den un caso cu esey no tuma luga, nan por tuma contacto cu Arubus libremente, pasobra den pasado tabata tin un caso caba cu a yega di pasa, caminda cu a duna e establecimento un advertencia pa e no haci’e mas y esey tambe nunca a pasa mas eynan. Te caminda cu Arubus sa. Pesey ta bisa mesora, si bo midi’e y bo ta eynan ainda, exigi mesora pa esaki wordo sea cambia of nan dunabo bo placa bek, pasobra esaki no mag. Hopi biaha si bo no pone Arubus na altura, nan no sa. Den e caso particular aki, nan no a haya ningun keho directo, siendo cu ta algo cu a aparece riba social media a wordo treci na atencion di Arubus. A base di esey a actua. Na mesun momento si no lo a yega na Arubus, nan nunca sa si algo asina aki ta pasando.

Daou a splica cu den e caso particular aki, tabata tin un combersacion cu e negoshi e doño a bisa diferente caso di hende cu tabata bin cerca dje. E cliente ta autoris’e pa cobra algo extra pasobra nan no ta cana cu placa cash. E ora ta un acuerdo entre e cliente cu e negoshi. E ora no tin nada di haber cu Arubus. Si e cliente bisa e señora di e establecimento, cobra un florin numa, pasobra no tin cash y kier pone placa riba su carchi, ta keda na nan. Den e caso aki e doño di e establecimento a splica cu esey a tuma luga na varios ocasion y el a admiti cu e biaha e particular aki, un mucha a bin y den e caso eynan, e di su banda a acepta cu el a faya, pasobra e no a puntra prome y el a haci’e, el a haya problema cu e mayor, cual el a bisa Arubus cu el a duna nan esun florin eynan bek y el a pega awor aki un papel na su negoshi cu ta bisa cu e no ta swipe ningun carchi mas pa recarga Arubus cual ta recomenda tambe. E miho manera ta recarga, pero cu placa cash. Ora yega na un di e negoshinan cu ta bay recarga pa Arubus, cu ta traha cu cash. Ta recomenda nan pa tuma placa cash.