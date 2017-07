Miho graduado di VWO a ricibi plakkaat di Minister Arends

Tabata un anochi bunita cu un ambiente colma di positivismo den Renaissance Convention Center diahuebs anochi. Un grupo grandi di hoben a haya nan diploma y mundo ta na nan pia. E futuro ta den nan man y awor ta keda na cada un di nan pa scoge un estudio, sea aki of den exterior y traha asina riba un carera briyante. Minister di Asuntonan Economico na nomber di Prome Minister Eman a entrega un plakkaat y un regalo na e miho graduado di Colegio VWO, Roderick Tapia.

Riba e cijferlijst di Tapia ta pronk tres tien, dos negen, tres acht y dos zeven. Impresionante. Na momento cu el a lesa su puntonan tur presente a aplaudi su logro den forma abrumador. Caribbean Mercantile Bank a bin cu un cheque di mil dollar como regalo pa Roderick. Na momento cu Roderick a hiba palabra, el a gradici su mayornan, su famia, su amigonan y su amiga Naomi, kende semper a kere den dje. Mesora el a bisa tambe cu como miembro di Aruba Lions Club e ta regala su check na e Fondo Social di Colegio Arubano. E gesto aki di Roderick a emociona tur presente y cay den asina bon tera cu e representante di Banco CMB a bisa cu e ta regal’e un otro mil dollar pa e usa pa su mes.

Minister Richard Arends cu masha entusiasmo a bisa cu p’e como ex Colegiano ta un honor cu e por a bin na e graduacion representando Prome Minister Mike Eman. “E cijferlijst ta realmente impresionante y esaki no ta solamente danki na Roderick su perseverancia, pero tambe danki na e apoyo cu e ta ricibi di su mayornan, famia y amigonan, pero sigur tambe na e instituto educacional cu nos tabatin e privilegio di por a forma parti di dje, cu ta Colegio Arubano.” Minister Arends a manda palabranan di felictacion na tur graduado di Aruba.

“Nos como Gobierno ta sigui apoyo y inverti den educacion. Colega Hooyboer semper ta hopi alerta riba desaroyonan cu tin den educacion, semper creando oportunidadnan nobo. Maneho economico di Gabinete Mike Eman ta enfoca riba creacion di oportunidad pa p.e. un persona cu tin un exact pakket por studia loke e kier, den ingenieria, tecnologia, innovacion y cu aki tin oportunidadnan pa e persona aki ora e caba di studia y a gana experiencia afo y kier bin bek pa hiba Aruba padilanti. No tin nada mas gratificante di wak tanto dedicacion di docente y studiantenan awenochi den e sala aki”, Arends a bisa na final.