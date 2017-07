Miguel Zievinger a baha cu pensioen

Un hende homber cu ta personifica hospitalidad Arubiano, Miguel Zievinger, a disfruta di su fiesta di penshun for di su resort stima, despues di a traha eynan pa 30 aña, for di e tempo cu a basha e cement pa construccion di e piscina, e ta raporta.

Miguel tabata e resort su specialista di servicio di huesped den varios rol, como mensahero, bell man y warda di seguridad, semper humilde, cla pa yuda y incansablel. Pa su dedicacion, Miguel a crea hopi amistad den transcurso di e añanan, y el a desaroya relacionnan special cu esnan di bishita for di rond di mundo pa disfruta di un bon vakantie, ademas di su coleganan.

Un tata di un yiu – su yiu homber Hiram a sigui su pasonan y a drenta hospitalidad – un welo di seis y un bisawelo di dos, Miguel a bisa cu e lo ta sumamente druk di awo en adelante, pasando tempo cu e generacion mas hoben y biahando rond di mundo.

Den su prome carera, como e gerente di Kentucky Fried Chicken pa bintiocho aña, Miguel a cambia pa Caribbean Palm Village Resort ora su dunado di trabou a drenta e mundo di desaroyo hotelero. “Dus bo por bisa cu mi a traha pa e mesun compania pa 58 aña,” el a bisa.

Brasa, sunchi y regalo di despedida a haci Miguel su fiesta sumamente special, y sigur nan lo sinti su falta na e resort, pero su aventuranan benidero ta bon mereci.