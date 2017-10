Michelle Williams tabata sufri di depresion tempo cu e tabata forma parti di Destiny’s Child

LOS ANGELES, Merca- Destiny’s Child, na e punto mas halto di nan fama, tabata consisti di Beyoncé, Kelly Rowland, and Michelle Williams. Mientras cu kisas nan tabata e envidia di cada mucha muhe den final di decada 90 y comienso di 2000, den un interview na 2013, Williams a revela cu durante e tempo ey, e tabata sufri di depresion. Y como un host invita den The Talk dia 18 di October, Williams a revela ainda mas. El a bisa cu e tabata pensa ariba comete suicidio durante cu e tabata den Destiny’s Child. Su frankesa tabata en respuesta na e documentario di Demi Lovato su documentario ariba Youtube, Simply Complicated den cual e artista di 25 aña a papia di su guera cu adiccion y depresion. Williams su comentario ta demostra con hopi e topico di salud mental a cambia den e ultimo 20 añanan.

“Mi ta kere cu na edad di 25 aña, cu si mi tabata sa con pa yama e sentimento cu mi tabata sinti e tempo ey, lo mi a bisa “Mi ta sufri di depresion”, Williams a bisa den e programa The Talk. “Te ora cu mi a drenta mi 30 mi a bin haya sa kico tabata pasando. Semper mi a kere cu ta problemanan di crecemento. Mi tabata pensa, “Mi ta cambiando di un mucha muhe pa un muhe”. Dus mi a sufri for di tempo cu mi tabata tin entre mi 13 pa 15 aña. Manera mi a bisa, na e edad ey, mi no tabata sa ki nomber dun’e”.

Despues cu Williams a uni su mes na e grupo, despues cu LaTavia Roberson y LeToya Luckett a bandona e grupo, Destiny’s Child a saca e album Survivor cu cancionnan manera “Independent Women, Part I”, “Survivor,” y “Bootylicious.” Pero asina mes, cu e grupo parce di tabata na top di mundo, Williams ainda tabata sufri di deprsion, cual tabata algo cu e manager di e grupo, tata di Beyonce, Matthew Knowles, tabata tin problema pa compronde.

“Mi ta den un di e miho gruponan femenino di tur tempo, sufriendo di depresion. Y ora cu mi a conta mi manager di e tempo ey, su reaccion tabata ” Boso tur a firma un contract, boso ta bay riba tour, no tin motibo pa sinti depresion’. Mi a pensa, “kisas mi ta gewoon cansa”.

Pero Williams a clarifica cu e no ta culpa Knowles, ya cu e no tabata e unico persona den mi bida cu no tabata compronde mi luchanan cu mi salud mental. Y host di The Talk Julie Chen a nota con hopi hende cu nunca a experiencia depresion no por compronde e carga cu esaki ta representa riba un persona. Esey ta un di e motibonan, Williams a bisa cu e kier normalisa e discusion aki over di salud mental. Pasobra mientras cu’n artista manera Lovato a dicidi na dado momento cu e kier ta honesto over di su vida na su fanaticonan, esey no tabata e caso den comienso di decada di 2000, manera cu Britney Spears y Williams a prueba.

Fuente: https://www.bustle.com/