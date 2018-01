Michelle de Groot (ATIA): “Un reforma fiscal lo haci e sistema di haci negoshi mas facil”

ATIA kier pa bin miho sistema di haci negoshi mas facil, segun Sra. Sra. Michelle de Groot directora di ATIA. E ta elabora ariba esaki.

Tin un proposicion ariba mesa y esaki a wordo papia cu e Formado e tempo ey, pero no ta premira cu esaki ta algo pa 2018 pero si pa 2019. E ta un di e puntonan hopi importante cu ATIA ta pushando pe ya cu algo mester cambia, segun Sra. de Groot. E sistema aki mester conta pa tur comerciante, unda cu mester bin un sistema hopi mas simpel, cu no solamente lo beneficia e comerciante, pero tambe Belastingkantoor. Tin hopi compania cu no ta cumpli y esey ta den e nadeel di esunnan cu si ta cumpli. E ta hisa e “cost of doing business”. ATIA ta boga pa un “level playing field” y esaki ta parti di e reforma di e sistema fiscal.

Mester bin un reforma di e sistema di impuesto, y esaki a wordo proponi na e gobierno nobo. Den ATIA su miembrecia tin hopi companianan experto ariba e topico aki y ATIA ta willing pa yuda yega na un solucion pa esaki. Costo pa haci negoshi, specificamente, cu ta afectando comerciantenan. Esey ta algo cu sigur lo mester bay traha ariba dje. Full e proceso, cu comerciante mester cana ora di cierto permisonan, cierto licencianan, etc., tur esey ta den e parti di e sector publico cu tambe mester drecha. Sra. de Groot a sigui bisa cu sea ta digitalisacion, link tur e departamentonan. Pa haya un permiso, mester bay cinco diferente departamento, y esey no ta eficiente.

Tin diferente negoshi cu a cera nan portanan, y comercio ta sinti cu nan no por dal un stap pa varios motibo, pa cual ATIA tin contacto cu nan miembrecia, ta haci bishita y ta wak kico en berdad ta e retonan y nan ta sigui traha ariba dje, segun Sra. Michelle de Groot, directora di ATIA.