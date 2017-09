Michella Steenvoorde-Lacle: No keda sin vota

Nunca antes e pais tabata mas dividi y indeciso riba loke ta e eleccion 2017.

70.749 votador dividi entre 140 politico cu 62 urna electoral. 8 partido en total den nan mayoria partido nobo y politico cu pa prome bez lo mester convence e votador tradicional. E constelacion di nos votadornan a cambia substancialmente pa loke ta eleccion 2017.

E gran cantidad di 31.365 votador di edad Baby Boomers ta predomina.

Muhe y hombernan cu ta biba e ponencia cu ya pa mas di 30 aňa e desaroyo social di nos pais no a sincronisa cu e desaroyo economico cu nos conoce awe. E grupo aki ta mira e retononan den nos sociedad aumenta, y con esaki ta afecta e calidad di bida di cada un di nos hendenan. Costo di bida cu ta inalcansable. Embeyecemento di Aruba ta algo di elogia, no obstante e no a cana hunto cu e progreso den e hogarnan. E grupo aki kier un structura pragmatico y solido entre departamentonan di husticia, educacion y social pa trata e origen di problemanan manera drop-outs, abuso y criminalidad. Un stop na lista di espera pa salud. Un sistema di salubridad lucrativo, cuido medico preventivo, mas eficiente y husto pa tur.

19.102 votador, ta e grupo entre 37 y 50 anja y ta conta cu e fenomeno di digitalisacion y robotisacion, un maneho di enseñansa di calidad pa adultonan cu ta inclui recapacitacion pa esnan cu mester di entrenamento y calificacionnan necesario. Miho oportunidad pa haya un miho trabao y oportunidadnan cu por inspira nos hendenan pa transcende tur limitacionnan economico.

20.282 votador den representacion di e grupo Millenio, ta esun mas dificil pa anticipa. Hobennan cu un meta solido, cu ta enfoca riba participacion. Un grupo cu a perde confiansa. Ta rechasa poder politico enbes di interes general di nos pueblo ta predomina. Promocion di division y polarisacion den politica y comunidad enbes di promocion sincero di union. Patronahe politico, nepotismo y malgastamento di fondonan publico.

Mi persona ta boga pa educacion y enseñansa cu ta e motor di cualkier sociedad prospero y ta conduci na desaroyo social y crecemento economico, calidad di enseñansa, eficiencia y uzo di tecnologia den klas, scolnan multilingual, coherencia entre nivel di enseñansa y necesidad di sector laboral, infrastrucutra adecua, control y inspeccion, guia y consulta apropia y adecua, e importancia di recapacitacion y sosten pa e cuerpo di maestro, importancia di maestronan specialisa, evaluacion di instituto educativo existente, promocion segun prestacion, representacion di nos cultura, norma y balornan den enseñansa. Y por cumpli cu e realisacion di cada inquetud menciona

Constitucion ta regla con e pais Aruba ta organisa, con ta regla derecho y deber di e ciudadanonan. Entre otro cu tur ciudadano mester eherce e derecho di vota. E derecho fundamental di democracia di un pais. E resposabilidad di vota pa e cambio ta importante. E responsabilidad pa vota pa e persona y no e partido, pa bo propio conviccion y no esun di bo mayornan ta mas vital cu nunca. Aruba merece mihor y hunto nos por. Vota sigur, no laga oppression kita e derecho y bo valor di ta un instrument clave den Aruba su adelanto, pa un Aruba miho.