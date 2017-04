Mi a subi Cero Damavand na Iran –te 4200 m.

Scirbi pa Clyde Harms

Recientemente a sali un articulo interesante tocante reapertura di e famoso Caminito del Rey na Spaña. Caminito del Rey ta wordo considera como un di e lugarnan mas peligroso pa cana, aunke e ta apenas 100 meter ariba e riu cu ta core ey bou y ta forma e abismo. E imagennan cu ta compaña e articulo di berdad ta duna hende ril. Ora mi a mira e fotonan mi a corda e dia na 1969 cu mi a subi parti di Cero Damavand na Iran cu algun Yugoslavo cu mi a conoce na Tripoli pero cu a muda pa Iran.

Damavand, cu un haltura di 5610 meter, ta e cero mas halto di Medio Oriente. E ta keda 66 km panort di Teheran, capital di Iran. Na 1969 mi mester a bay Teheran pa mi trabou y mi a bishita mi amigonan Vladimir y Melitsa Cvek kendenan a biba na Libya te na 1968. For di nan cas, Damavand tabata parce hopi cerca y Vlado a sugeri pa nos bay keiru aya banda e siguiente dia y subi parti di e cero. “Ta facil”, el a bisa, “no tin mester di ekipo special. Bo por bay bisti manera bo ta. Cerca di Damavand tin Caspian Sea, e lago mas grandi di mundo cu ta separa Iran for di Rusia”. Ami tabata sa cu Caspian Sea ta e fuente di e miho caviar di mundo, sea ke ta bin di Rusia of Iran y mi a keda intriga.

Ora nos a yega na e prome stacion, na pia di Damavand, Vlado a dicidi cu e ta keda warda den e auto mientras cu Militsa, su yiu Nela y ami lo subi te na e siguiente stacion. E prome etapa tabata relativamente facil, manera Vlado a bisa. Despues di un parada na e “snack” pa un un koppie di “chai,” e thee Irani, nos a dicidi di bay un etapa mas. Poco poco e subimento a bira mas dificil y mas peligroso. Na un haltura di casi 2500 meter nos mester a wanta na un kabel di staal pega na un staca di hero hinca den e muraya di e cero pa nos por cana. Mi sapato cu zol di cuero tabata slip constantemente y ami mester a wanta hopi y duro na e kabel. Como ami tabata carga un camara mi tabatin extra problema. Pero, mirando cu Militsa tabatin di hala su cacho cu a bin tambe, mi no a keha.

Cu hopi trabou nos a logra yega e siguiente stop, Camp Bargah, na un altitud di mas di 4 mil meter, y aya nos a sosega y nos a tuma otro koppie di “chai” prome cu bolbe. Despues di mas di dos ora nos a yega bek serca Vlado, sano y salvo. Mi a bisa Vlado cu no tabata asina facil manera e tabata pretende y el a contesta mi, “Clyde, mi no por imagina mi cu boso ta asina bobo di bay te na e penultimo Camp.” Mi tabata completamente di acuerdo cune, pero alabes orguyoso di loke Militsa, Nela y ami a logra.

E anochi ey mi a pensa riba dia cu mi a subi Hooiberg como mucha di scol y mi a realiza con facil esey tabata. Aya, e sumpiñana di tuna cu cadushi tabata nos unico preocupacion.

