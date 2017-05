Mexico y Merca ta extende negociacion riba sucu te cu Juni

CIUDAD DE MEXICO, Mexico – Mexico y Merca a dicidi extende te cu dia 5 di Juni, e negociacionnan riba e acuerdonan di suspension cu ta regula e comercio di sucu entre ambos pais, cual lo mester a vence ayera, 1 di Mei.

E Secretaria di Economia di mexico y e Secretario adhunto di ehecucion y cumplimento di e Departamento di Comercio Mericano, Ronald Lorentzen, a admiti dialuna separadamente cu no tabata posibel pa alcansa acuerdonan riba e tema.

“A pesar di e miho esfuersonan di tur y hopi reunion, ta keda cuestionnan pendiente entre e partinan,” Lorentzen a skirbi den un carta manda na Juan Cortina Gallardo, presidente di e camara azucarera di e pais.

E funcionario a agrega cu e acuerdo por wordo termina si no yega na uno nobo prome cu dia 5 di Juni.

Di su parti, SE a informa den un comunicado cu “ta den e miho disposicion di yega na un solucion negosha cu ta bay pa e interes di e productor y exportadornan y ta sigura un bon funcionamento di e mercado di edulcorante den nos region.”

El a agrega cu apesar di e esfuersonan di e entidad y e industria di sucu Mexicano pa haya un solucion negosha pa mantene vigente e acuerdonan di suspension, “e demandanan excesivo di e productor y refinadornan Mericano a impedi pa yega na un solucion.”

Na comienso di Maar, Mexico a cancela e permisonan vigente di exportacion di sucu pa merca pa evita sancion ante un “absurdo” interpretacion di convenionan cu ta regula e comercio di sucu entre ambos pais, di acuerdo cu un documento cu Reuters a haya copia di dje.

Posteriormente, dia 10 di Maart, Merca y Mexico a cuminsa cu un buelta nobo di negociacion pa resolve e disputa pa e exportacionnan di sucu desde e pais Latino Americano, un tema cu tabata un tension den e relacionnan comercial entre ambos nacion.

E secretario di Comercio di Merca, Wilbur Ross, a bisa na e ocasion ey cu a retrasa un fecha limite di dia 4 di April pa completa un revision di e pacto te cu dia 1 di Mei, cual esaki lo tabata e di dos postergacion.

E cuotanan ta defini bao un pacto comercial di 2014 cu a converti den un tension fuerte entre e paisnan. E acuerdo a pone fin na un investigacion di e Gobierno di Merca despues cu e granheronan local y companianan di sucu a bisa cu e ingenionan Mexicano tabata inundando e mercado local cu sucu barata y subsidia.

E terminacion di e acuerdo lo a duna como resultado e aplicacion di antidumpling na e importacionnan di sucu for di Mexico.

E ultimo giro den e disputa comercial ta bin den un momento di fuerte tension entre e dos paisnan, debi cu e presidente Donald Trump, kier revista e Tratado di Liber Comercio di Norte America (TLCAN) pa haci’e mas faborabel pa e trahado y empresanan Mericano.

Fuente: Reuters