Meteo ta e unico cu por duna loke ta tempo y no websitenan internacional

Hende cu no ta studia, nan por duna pronostico robes, tur cos ta depende con nan website ta y ki reach nan tin. Sr. Drs. Mark Oduber, director di Meteo Aruba ta splica.

Hopi biaha pueblo ta kere e websitenan aki, enbes di sigui Meteo cu ta e unico instancia oficial pa duna informacion ariba sorto di cosnan asina. Tin ora algo ta pasa, y Meteo ta avisa, tin ora laat. Segun Sr. Oduber, personal semper ta keda un debilidad pero ultimo tempo nan a cuminsa saca mas aviso, via Twitter y Whatsapp tambe, como tambe Facebook.

A pesar cu Meteo tin falta di aparatonan sofistica, y toch ainda Meteo ta 100 aña mas avansa cu Juan Bimba cu tin un social media website. Comparando cu otro paisnan den Caribe y no ta compara cu un hende. Meteo ta sigui ta miho. Un aparato cu falta na Meteo ta costa 50 mil dollar. Y nigun persona priva por tin e placa ey pa cumpra aparatonan sofistica. Dus, hendenan asina no por ni compara cu Meteo.

Tin ora e pueblo ta bisa cu e pronosticonan di Meteo no ta klop. Kisas si tempo cu nan tabata cay bou di Meteo Antiyas, e pronosticonan tabata faya, pero no aworaki. E biahanan cu Meteo a faya, ta masha menos compara cu otro websitenan amateur cu ta duna pronostico robes.

Tin ora hasta Weatherchannel ta duna pronostico robes, y loke nan ta haci, cu nan ta coy un modelo bieu, y pint’e den formanan graifico. E meteoroloog no ta pasa door di e modelonan y trah’e na cloma local. Tin hende ta kere cu traha un website, y link un data ta masha facil, pero mester wak tambe si e data ta real, segun Sr. Drs. Mark Oduber, director di Meteo Aruba.