Meteo di Aruba cu pronostico di tempo valido pa Diaranson 11 di Januari 2017

Meteo Aruba ta informa riba e tempo pa cu Aruba. Pronostico di tempo valido pa diaranson 10 di Januari 2017

Tempo: diamars anochi: parcialmente nubla sin awasero di importancia den marduga y diaranson: parcialmente te brevemente hopi nubia cu un awasero pasahero

Temperatura maximo: 29 grado Celsius y temperatura minimo 24 grado Celsius.

Solo lo baha 06:31 pm y lo sali maƱan mainta 07:05 am.

Biento: modera te basta fuerte y for di direccion oost- noordoost;

Forsa 3 te 5 (12 te 39 km/ora, 7 te 21 nudo).

Den dia of den awasero posiblemente fuerte den rafaga;

Forsa 6 (40 te 50 km/ora, 22 te 27 Nudo)

Situacion general di tempo:

Den proximo 24 ora no ta spera mucho cambio den e tipo di weer cu tin actualmente.

Atmosfera regional ta contene suficiente humedad y esaki lo pone cu de bes en cuando mas nubia lo pasa riba nos region. Principalmente den oranan di marduga y mainta di diaranson esaki por produci un awasero breve. Sinembargo, no ta spera cantidadnan significante.

Condicion di lama:

Olanan di lama lo ta for di direccion oost noordoost cu haltura di 4 te localmente 7 pia.

Temperatura di superficie di lama 26 grado Celsius.

Registracion di temperatura (Celsius) y awasero (mm) den ultimo 24 ora :

Airport max 29 / Min 24 / 2.6

Hadicurari max 28 /min 24 / 1.2