Meta di Lotto pa Deporte ta pa engrandece deporte

Sr. Di Stefano Wernet, presidente di Fundacion Lotto pa Deporte a splica kico ta e meta di Lotto pa Deporte, cu ta di sigui crece y traha pa deporte. Sr. Wernet ta splica.

Lotto ta contento cu e aliansa strategico cu Lotto tin cu Canadian Banknote Limited y Caribbean Bank NV cu for di 1999 a trece un fruto nobo y algo innovativo, cu na Aruba nan no conoce. E ta un producto nobo pa mercado, no solamente tin mas escogencia den mas wega di catoochi, pero mesun momento bo tin e oportunidad di gana algo extra. Pero si e persona mester cumpra segun su forsa financiero sin forsa e cartera, pero cumpra si ya cu na final di dia e cen ta bay pa deporte. Asina Lotto kier sigui crece cu productonan innovativo. Nan business partner, Patrick, Damaris y full e team di Van den Berg tey pa yuda pa deporte sigui crece. Hopi biaha ta puntra kico ta haci. Ora cu wak den corant of e websitenan por mira cu tin hopi proyecto ta cana, pero semper e placa no ta suficiente ya cu esey ta limita. Mester wak otro competidornan, wak kico nan ta haci pa por yuda deporte na Aruba. Pesey tin un ley di catoochi cu ta pendiente den parlamento. Ta hopi importante pa regula e mundo di gambling, pa tin un transparencia pa tin un confiablidad. Ora un persona gana su placa, e ta hay’e di biaha. Ora cu e cumpra e loteria of catoochi, e sa cu e aparato ta IT- proof. Ora cu e sorteo tuma luga, e ta algo open ya cu tur hende por wak’e na television y ta haya un controleur di gobierno, nombra door di Minister di Husticia.

Hunto cu minister di Deporte Lotto ta haci nan esfuerso hunto cu nan conseheronan pa yega na un ley di catoochi, ya cu esaki ta haci e mercado competivo y mas husto pa un y tur. E tin su issuenan cu mester wordo soluciona pero Lotto tin e confianza cu e ta bin ya cu e ta na bienestar di deporte, unda tur otro competidornan tambe ta pone placa y mane tur conoce, bo tin Financial Actual Task Force cu ta regula tur loke tin di haber cu placa y unda tin anti- financiamento di terorismo y labamento di placa. Na final di dia, directiva ta haci un apelacion na gobierno, ya cu Lotto tin e apoyo di minister y parlamento pa duna Lotto e sosten, pa yuda deporte, di fortifica e posicion di Lotto, como e loteria nacional y duna un competencia husto ariba e tereno di catoochi, segun Sr. Di- Stefano Wernet, presidente di Fundacion Lotto pa Deporte.